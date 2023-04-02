Які банкноти в Україні підробляють найчастіше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які банкноти в Україні підробляють найчастіше

Особисті фінанси
850
Які банкноти в Україні підробляють найчастіше
Які банкноти в Україні підробляють найчастіше
За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Які банкноти підробляли найчастіше?

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) таких номіналів:
  • 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
  • 200 грн (45% та 26% відповідно);
  • 100 грн (8% та 2% відповідно).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.
Читайте також
На 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:
  • долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
  • євро (8%).
Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:
  • 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);
  • 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).
Читайте також
Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Що робити у разі сумнівів щодо справжності грошей

У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України.
За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.
Місце для вашої реклами
Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, усі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.