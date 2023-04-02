Які банкноти в Україні підробляють найчастіше — Finance.ua

Які банкноти в Україні підробляють найчастіше Вчора 09:12 — Особисті фінанси

Які банкноти в Україні підробляють найчастіше

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкнот).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Які банкноти підробляли найчастіше?

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) таких номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 грн (45% та 26% відповідно);

100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

Читайте також Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня

На 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

Підробка іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);

50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Читайте також В обіг вводяться банкноти номіналом 100 гривень з підписом Голови НБУ (фото)

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Інфографіка: НБУ

Що робити у разі сумнівів щодо справжності грошей

У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Національний банк повідомляє Бюро економічної безпеки України, усі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.