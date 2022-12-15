В обіг вводяться банкноти номіналом 100 гривень з підписом Голови НБУ (фото) — Finance.ua
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В обіг вводяться банкноти номіналом 100 гривень з підписом Голови НБУ (фото)

Казна та Політика
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Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
В обіг вводяться банкноти номіналом 100 гривень з підписом Голови НБУ (фото)
сайт НБУ
Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.
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Водночас банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.
Нагадаємо, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України.
Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 25 жовтня 2022 року № 510-рш.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
Finance.ua
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