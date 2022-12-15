Які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії: огляд НБУ — Finance.ua

Які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії: огляд НБУ Сьогодні 11:04

Які галузі найбільше постраждали від дефіциту електроенергії: огляд НБУ

Відключення електроенергії негативно впливають як на виробництво, так і на сферу послуг. Деяким підприємствам доводиться скорочувати виробничі потужності, а дехто переходить на нічний час роботи.

Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень.

У листопаді масштабні обстріли спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання. Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесу після зростання цін.

«Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати −18% респондентів. Ще 28% зазначають падіння оборотів. Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, усе більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося», — повідомляє НБУ, спираючись на результати опитувань, проведених серед бізнесу.

Галузі, які зазнали найбільшого впливу від відключень е/е

У НБУ вказують, що дефіцит електроенергії обмежує роботу як виробничих секторів, так і секторів послуг.

Для зниження навантаження на енергосистему в листопаді деякі металургійні та видобувні підприємства скоротили виробничі потужності або переводили виробництво на нічні години.

Відключення е/е призвели до сповільнення низки напрямів харчової промисловості (молоко- та м’ясної переробки).

Низький попит на житло, збільшення виробничих витрат та перебої е/е стримують будівельні роботи та виробництво будматеріалів.

Активність у торгівлі та секторах послуг також стримується відключенням електроенергії, а також слабким споживчим попитом через падіння доходів громадян.

Які сектори продовжують розвиватися

Водночас енергетична криза підтримує активність добувної промисловості, а військові потреби — машинобудування.

"У листопаді запускалися нові газові свердловини; повернувся контроль над буровими установками деокупованих територій; окремі шахти наростили потужність. Низка виробників спецтехніки та вантажних автомобілів у листопаді продовжила забезпечувати потреби комунальників, ремонтників, пожежників тощо.

Необхідність компенсації знищеного громадського транспорту підтримало виробництво автобусів і тролейбусів, перебудова логістики — вантажівок та платформ для перевезення зерна, а відновлення інфраструктури підтримало попит на вітчизняну будівельну техніку та паливозаправники. У міру пристосування промисловості до потреб військового часу набирає обертів виробництво військових товарів, техніки та дронів як з боку державних підприємств ВПК, так і приватних", — йдеться у звіті.

Вказується також, що менше вплив відсутності електроенергії відчувають аграрії, за виключенням тваринництва.

УНН За матеріалами:

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