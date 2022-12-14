Що заважає бізнесу відновлюватись: ТОП-10 причин (дослідження) — Finance.ua

Що заважає бізнесу відновлюватись: ТОП-10 причин (дослідження)
Наразі проводяться різні соціологічні виміри, що дозволяють оцінити стан українських підприємств, особливо малого та середнього бізнесу (МСБ), в умовах війни. Одне з досліджень регулярно проводить агентство Advanter Group із партнерами. Останнє за часом опитування проводилося у листопаді. Ось про найважливіші положення цього дослідження.
Стан ділового середовища в Україні
Індекс активності бізнесу UBI зараз становить 30 пунктів зі 100 можливих. У листопаді він дещо впав у порівнянні з вереснем, проте став вищим, ніж був у червні — липні. Зниження індексу у листопаді свідчить про погіршення очікувань бізнесу щодо швидкого покращення економічної ситуації. Падіння спостерігається фактично за всіма показниками, за якими вимірюється UBI: кількість замовлень, запаси, оренда персоналу, випуск продукції або обсяг наданих послуг.
Ділова активність у листопаді
У листопаді майже 32% респондентів заявили, що повністю або майже повністю припинили роботу після 24 лютого. Це найнижчий показник із початку проведення опитувань у березні, зокрема, у квітні не працювали частково чи повністю 56% підприємств, у червні — 47%, у вересні — 34%.
У листопаді 9% підприємств відзначили збільшення обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом — це найбільший показник із початку досліджень. Частка таких підприємств поступово зростає.
Персонал на підприємствах МСБ
Бізнес починає повертати співробітників та створювати нові робочі місця. Частка персоналу, скороченого на цей час, у листопаді зменшилася до 25% (у вересні було 28%), проте це більше за показник червня (20%). Загалом станом на листопад скорочено 1,155 млн працівників, і це менше за показник вересня. Ще 14% припадає на приховане безробіття, але є тенденція до його зниження порівняно з червнем.
Більш ніж половина підприємств за останні вісім місяців не наймали нових працівників.
Розвиток експорту за умов війни
Однією із стратегій подолання негативного впливу війни для українського бізнесу є розвиток експорту. На листопад 27% опитаних підприємців вже є експортерами, ще 17% заявили, що планують розвивати цей напрям.
Головні перешкоди, що заважають бізнесу розвивати експортний напрямок:
- відсутність знань, досвіду та кадрів;
- невідповідність продукції/послуг вимогам зовнішніх ринків;
- відсутність експертизи у міжнародних продажах.
При цьому більшість опитаних підприємств (63%) готові інвестувати у вихід на зовнішні ринки.
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Основні перешкоди, з якими стикаються компанії під час експорту: складнощі з пошуком замовлень, фінансові та логістичні проблеми. При цьому значна частина респондентів також наголошує на недостатній інформованості про зовнішні ринки, низький рівень володіння іноземними мовами та недостатню експертизу в міжнародному маркетингу та продажах.
До топ-5 напрямків підтримки розвитку експорту респонденти віднесли:
- пошук партнерів;
- допомога у фінансуванні та страхуванні;
- допомога в організації продажу за кордон;
- доступ до досліджень зовнішніх ринків;
- допомога у забезпеченні відповідності вимогам зовнішніх ринків.
Що заважає бізнесу відновлюватись
У листопаді бізнес назвав такі основні перешкоди для відновлення:
- непрогнозованість розвитку ситуації в Україні;
- фінансові проблеми;
- недостатня кількість платоспроможних клієнтів в Україні.
У порівнянні з вереснем зросло значення непрогнозованості, але скоротилися значення двох інших основних перешкод. Також дещо зросли значення таких перешкод, як:
- недоступність грантових програм, оголошених урядом;
- перешкоди з боку регуляторних/фіскальних органів;
- демпінг конкурентів;
- зниження прибутковості над ринком.
Відключення електрики істотно впливають на роботу бізнесу. 48% опитаних заявили про зниження оборотів на 20% і більше, через це, зокрема, 9,5% підприємств втратили близько половини обороту, ще 7,5% втратили до 80%, а 8% практично зупинилися.
Як бізнес оцінює перспективи 2022 року
Більшість підприємств станом на листопад прогнозують зниження обсягів бізнесу порівняно з аналогічним періодом минулого року — 74%. Серед них 20% очікують падіння до 20% і менше обсягів минулого року, 23% — до 20–50%, 21% — до 50–80%. При цьому 13% прогнозують зростання бізнесу.
Очікуваний бізнесом обсяг продукції, що реалізується, у 2022 році становить 63% від обсягу минулого року. При цьому найвищі очікування має середній бізнес (77%), найнижчі — мікробізнес (55%). Ці показники повільно, але стабільно покращуються із березня.
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