Що заважає бізнесу відновлюватись: ТОП-10 причин (дослідження) — Finance.ua

Що заважає бізнесу відновлюватись: ТОП-10 причин (дослідження) Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Що заважає бізнесу відновлюватись: ТОП-10 причин (дослідження)

Наразі проводяться різні соціологічні виміри, що дозволяють оцінити стан українських підприємств, особливо малого та середнього бізнесу (МСБ), в умовах війни. Одне з досліджень регулярно проводить агентство Advanter Group із партнерами. Останнє за часом опитування проводилося у листопаді. Ось про найважливіші положення цього дослідження.

Стан ділового середовища в Україні

Індекс активності бізнесу UBI зараз становить 30 пунктів зі 100 можливих. У листопаді він дещо впав у порівнянні з вереснем, проте став вищим, ніж був у червні — липні. Зниження індексу у листопаді свідчить про погіршення очікувань бізнесу щодо швидкого покращення економічної ситуації. Падіння спостерігається фактично за всіма показниками, за якими вимірюється UBI: кількість замовлень, запаси, оренда персоналу, випуск продукції або обсяг наданих послуг.

Ділова активність у листопаді

У листопаді майже 32% респондентів заявили, що повністю або майже повністю припинили роботу після 24 лютого. Це найнижчий показник із початку проведення опитувань у березні, зокрема, у квітні не працювали частково чи повністю 56% підприємств, у червні — 47%, у вересні — 34%.

У листопаді 9% підприємств відзначили збільшення обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом — це найбільший показник із початку досліджень. Частка таких підприємств поступово зростає.

Персонал на підприємствах МСБ

Бізнес починає повертати співробітників та створювати нові робочі місця. Частка персоналу, скороченого на цей час, у листопаді зменшилася до 25% (у вересні було 28%), проте це більше за показник червня (20%). Загалом станом на листопад скорочено 1,155 млн працівників, і це менше за показник вересня. Ще 14% припадає на приховане безробіття, але є тенденція до його зниження порівняно з червнем.

Більш ніж половина підприємств за останні вісім місяців не наймали нових працівників.

Розвиток експорту за умов війни

Однією із стратегій подолання негативного впливу війни для українського бізнесу є розвиток експорту. На листопад 27% опитаних підприємців вже є експортерами, ще 17% заявили, що планують розвивати цей напрям.

Головні перешкоди, що заважають бізнесу розвивати експортний напрямок:

відсутність знань, досвіду та кадрів;

невідповідність продукції/послуг вимогам зовнішніх ринків;

відсутність експертизи у міжнародних продажах.

При цьому більшість опитаних підприємств (63%) готові інвестувати у вихід на зовнішні ринки.

Основні перешкоди, з якими стикаються компанії під час експорту: складнощі з пошуком замовлень, фінансові та логістичні проблеми. При цьому значна частина респондентів також наголошує на недостатній інформованості про зовнішні ринки, низький рівень володіння іноземними мовами та недостатню експертизу в міжнародному маркетингу та продажах.

До топ-5 напрямків підтримки розвитку експорту респонденти віднесли:

пошук партнерів;

допомога у фінансуванні та страхуванні;

допомога в організації продажу за кордон;

доступ до досліджень зовнішніх ринків;

допомога у забезпеченні відповідності вимогам зовнішніх ринків.

Що заважає бізнесу відновлюватись

У листопаді бізнес назвав такі основні перешкоди для відновлення:

непрогнозованість розвитку ситуації в Україні;

фінансові проблеми;

недостатня кількість платоспроможних клієнтів в Україні.

У порівнянні з вереснем зросло значення непрогнозованості, але скоротилися значення двох інших основних перешкод. Також дещо зросли значення таких перешкод, як:

недоступність грантових програм, оголошених урядом;

перешкоди з боку регуляторних/фіскальних органів;

демпінг конкурентів;

зниження прибутковості над ринком.

Відключення електрики істотно впливають на роботу бізнесу. 48% опитаних заявили про зниження оборотів на 20% і більше, через це, зокрема, 9,5% підприємств втратили близько половини обороту, ще 7,5% втратили до 80%, а 8% практично зупинилися.

Як бізнес оцінює перспективи 2022 року

Більшість підприємств станом на листопад прогнозують зниження обсягів бізнесу порівняно з аналогічним періодом минулого року — 74%. Серед них 20% очікують падіння до 20% і менше обсягів минулого року, 23% — до 20–50%, 21% — до 50–80%. При цьому 13% прогнозують зростання бізнесу.

Очікуваний бізнесом обсяг продукції, що реалізується, у 2022 році становить 63% від обсягу минулого року. При цьому найвищі очікування має середній бізнес (77%), найнижчі — мікробізнес (55%). Ці показники повільно, але стабільно покращуються із березня.

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