Голова «Укренерго» повідомив, чи буде зростання тарифу на світло для бізнесу більше ніж удвічі — Finance.ua

Голова «Укренерго» повідомив, чи буде зростання тарифу на світло для бізнесу більше ніж удвічі
Наразі ні про яке збільшення вартості електроенергії для бізнесу вдвічі взагалі немає мови.
На сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 гривень за кіловат-годину, сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.
«І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф „Укренерго“, тобто тариф на передачу магістральними мережами. Тариф „Укренерго“ складає в середньому менше 10% від вартості електроенергії для бізнесу», — повідомив Кудрицький.
За його словами, наразі йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на декілька копійок, що складає приблизно 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу. «Сенсація відміняється», — наголосив він.
Довідка Finance.ua:
- раніше йшлося про те, що в Україні тарифи на світло для бізнесу можуть злетіти більш ніж в двічі. Національна енергетична компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року;
- про це йдеться в обґрунтуванні щодо необхідності внесення змін до тарифів, яке опубліковано на сайті компанії. Таким чином «Укренерго» пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.
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