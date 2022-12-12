Голова «Укренерго» повідомив, чи буде зростання тарифу на світло для бізнесу більше ніж удвічі — Finance.ua
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Голова «Укренерго» повідомив, чи буде зростання тарифу на світло для бізнесу більше ніж удвічі

Енергетика
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Наразі ні про яке збільшення вартості електроенергії для бізнесу вдвічі взагалі немає мови.
На сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 гривень за кіловат-годину, сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.
«І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф „Укренерго“, тобто тариф на передачу магістральними мережами. Тариф „Укренерго“ складає в середньому менше 10% від вартості електроенергії для бізнесу», — повідомив Кудрицький.
За його словами, наразі йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на декілька копійок, що складає приблизно 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу. «Сенсація відміняється», — наголосив він.
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Довідка Finance.ua:

  • раніше йшлося про те, що в Україні тарифи на світло для бізнесу можуть злетіти більш ніж в двічі. Національна енергетична компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року;
  • про це йдеться в обґрунтуванні щодо необхідності внесення змін до тарифів, яке опубліковано на сайті компанії. Таким чином «Укренерго» пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.
За матеріалами:
УНІАН
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