Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ — Finance.ua
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Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ

Фондовий ринок
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За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Це у рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.Головна причина падіння прибутку — формування резервів під проблемні кредити.
Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали лише 23 фінустанови. Варто відзначити концентрацію як прибутків, так і збитків на невеликій кількості гравців.
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Хто заробляє найбільше

Найприбутковішим банком залишається Приват, який заробив майже 14 млрд грн. Переслідувачі відстають у рази. Так, інший державний Ощадбанк отримав 2,7 млрд грн. прибутку, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.
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У десятці прибуткових західні Укрсиб та Сіті, місцеві Універсал та Південний.Трохи здивувала присутність тут невеликого АйбоксБанку, який спеціалізується на транзакційному бізнесі, Банку Восток та Кредит Дніпра.
Топ-10 банків за прибутком у січні-вересня 2022 р, млн грн:
  1. Приватбанк — 13 828,2
  2. Ощадбанк — 2 712,7
  3. Райффайзен Банк — 2 394,8
  4. Укрсиббанк — 2 098,7
  5. Сітібанк — 1 506,1
  6. Універсал Банк — 877,8
  7. Банк «Південний» — 340,5
  8. Айбокс Банк — 289,6
  9. Банк Восток — 160,6
  10. Банк Кредит Дніпро — 143,6
За даними НБУ
Збитки сконцентровані на кількох гравцях. Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — майже 8 млрд грн. Майже удвічі менші збитки має Альфа-Банк.
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На третьому місці за збитковістю державний Укргазбанк. У п’ятірці найзбитковіших «німецький» Прокредит та «польський» Ідея Банк.
Топ-5 банків за збитком у січні-вересні 2022 р. млн грн
  1. Укрексімбанк — 7 906,1
  2. Альфа-Банк — 4 318,1
  3. Укргазбанк — 3 359,0
  4. Прокредит Банк — 1 434,2
  5. Ідея Банк — 228,5
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За матеріалами:
Банки.ua
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