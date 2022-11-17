Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ — Finance.ua

Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ
За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Це у рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.Головна причина падіння прибутку — формування резервів під проблемні кредити.
Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали лише 23 фінустанови. Варто відзначити концентрацію як прибутків, так і збитків на невеликій кількості гравців.
Хто заробляє найбільше
Найприбутковішим банком залишається Приват, який заробив майже 14 млрд грн. Переслідувачі відстають у рази. Так, інший державний Ощадбанк отримав 2,7 млрд грн. прибутку, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.
У десятці прибуткових західні Укрсиб та Сіті, місцеві Універсал та Південний.Трохи здивувала присутність тут невеликого АйбоксБанку, який спеціалізується на транзакційному бізнесі, Банку Восток та Кредит Дніпра.
Топ-10 банків за прибутком у січні-вересня 2022 р, млн грн:
- Приватбанк — 13 828,2
- Ощадбанк — 2 712,7
- Райффайзен Банк — 2 394,8
- Укрсиббанк — 2 098,7
- Сітібанк — 1 506,1
- Універсал Банк — 877,8
- Банк «Південний» — 340,5
- Айбокс Банк — 289,6
- Банк Восток — 160,6
- Банк Кредит Дніпро — 143,6
За даними НБУ
Збитки сконцентровані на кількох гравцях. Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — майже 8 млрд грн. Майже удвічі менші збитки має Альфа-Банк.
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На третьому місці за збитковістю державний Укргазбанк. У п’ятірці найзбитковіших «німецький» Прокредит та «польський» Ідея Банк.
Топ-5 банків за збитком у січні-вересні 2022 р. млн грн
- Укрексімбанк — 7 906,1
- Альфа-Банк — 4 318,1
- Укргазбанк — 3 359,0
- Прокредит Банк — 1 434,2
- Ідея Банк — 228,5
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