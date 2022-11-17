Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ — Finance.ua

Найприбутковіші та найзбитковіші банки - НБУ Сьогодні 11:00 — Фондовий ринок

За 3 квартали поточного року банківська система заробила 7,4 млрд грн чистого прибутку. Це у рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.Головна причина падіння прибутку — формування резервів під проблемні кредити.

Та навіть попри резервування, більшість банків продовжує декларувати прибутки. Збитки показали лише 23 фінустанови. Варто відзначити концентрацію як прибутків, так і збитків на невеликій кількості гравців.

Читайте також Що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року - прогноз НБУ

Хто заробляє найбільше

Найприбутковішим банком залишається Приват, який заробив майже 14 млрд грн. Переслідувачі відстають у рази. Так, інший державний Ощадбанк отримав 2,7 млрд грн. прибутку, а Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.

У десятці прибуткових західні Укрсиб та Сіті, місцеві Універсал та Південний.Трохи здивувала присутність тут невеликого АйбоксБанку, який спеціалізується на транзакційному бізнесі, Банку Восток та Кредит Дніпра.

Топ-10 банків за прибутком у січні-вересня 2022 р, млн грн:

Приватбанк — 13 828,2 Ощадбанк — 2 712,7 Райффайзен Банк — 2 394,8 Укрсиббанк — 2 098,7 Сітібанк — 1 506,1 Універсал Банк — 877,8 Банк «Південний» — 340,5 Айбокс Банк — 289,6 Банк Восток — 160,6 Банк Кредит Дніпро — 143,6

За даними НБУ

Збитки сконцентровані на кількох гравцях. Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк — майже 8 млрд грн. Майже удвічі менші збитки має Альфа-Банк

На третьому місці за збитковістю державний Укргазбанк. У п’ятірці найзбитковіших «німецький» Прокредит та «польський» Ідея Банк

Топ-5 банків за збитком у січні-вересні 2022 р. млн грн

Укрексімбанк — 7 906,1 Альфа-Банк — 4 318,1 Укргазбанк — 3 359,0 Прокредит Банк — 1 434,2 Ідея Банк — 228,5

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.