НБУ повідомив, скільки банків в Україні та скільки гравців залишили ринок (інфографіка) — Finance.ua
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НБУ повідомив, скільки банків в Україні та скільки гравців залишили ринок (інфографіка)

Фондовий ринок
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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 1 592 (станом на 30 вересня) до 1 572 (станом на 31 жовтня).
Про це повідомив регулятор.
Кількість банків — 67 (у вересні було 68).
Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «БАНК СІЧ».
Із реєстрів виключено 20 учасників ринку небанківських фінансових послуг: сім фінансових компаній, п’ять кредитних спілок та одна лізингова компанія виключені з реєстрів добровільно, а два страховики, дві фінансові компанії, один ломбард, одна кредитна спілка та одна лізингова компанія — примусово.
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Семи фінансовим компаніям та п’яти кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному ломбарду — примусово (як захід впливу) . Крім того, п’яти фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно.
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Упродовж жовтня зупинено дію ліцензій 16 учасникам ринку небанківських фінансових послуг — 11 фінансовим компаніям та п’яти ломбардам. Водночас поновлено дію ліцензій 13 небанківським фінансовим установам — 11 фінансовим компаніям, одному страховику та одному ломбарду.
НБУ повідомив, скільки банків в Україні та скільки гравців залишили ринок (інфографіка)
  • Станом на 31 жовтня на небанківському ринку працювали 124 страховики non-life (у вересні їх було 126) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 190 ломбардів (було 191), 173 кредитні спілки (було 179), 104 лізингові компанії (було 106), 839 фінансових компаній (було 848), 62 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).
  • Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.
На платіжному ринку діють 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.
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За матеріалами:
Finance.ua
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