У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва — Finance.ua

У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва Вчора 17:04 — Казна та Політика

У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва

Плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу.

«Звісно, евакуація понад 3 мільйонів киян це екстраординарна подія», — сказав він та зазначив, що НБУ поки що глибоко не аналізував підстав для подібної заяви.

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Водночас він заявив, що «за будь-яких умов банківська система, системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно, з тим обсягом операцій, які буде необхідно надавати, оскільки безпекова ситуація — пріоритет».

Пишний повідомив, що базовий прогноз НБУ передбачає тимчасову втрату до 40% потужностей енергетики України. Водночас, за його словами, енергетична ситуація не матиме критичного впливу на банки.

«На сьогодні системи резервного енергозабезпечення існують, відповідні обсяги палива існують, відповідні протоколи поведінки існують», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

раніше в ЗМІ з’явилась інформація, що влада Києва запланувала повну евакуацію близько трьох мільйонів людей зі столиці в разі повного відключення електромережі через прицільні удари росії;

як пояснив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію;

він пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

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