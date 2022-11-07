У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва

Казна та Політика
1480
У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва
У НБУ розповіли, як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва
Плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу.
«Звісно, евакуація понад 3 мільйонів киян це екстраординарна подія», — сказав він та зазначив, що НБУ поки що глибоко не аналізував підстав для подібної заяви.
Читайте також: Що буде з опаленням в Україні
Водночас він заявив, що «за будь-яких умов банківська система, системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно, з тим обсягом операцій, які буде необхідно надавати, оскільки безпекова ситуація — пріоритет».
Місце для вашої реклами
Пишний повідомив, що базовий прогноз НБУ передбачає тимчасову втрату до 40% потужностей енергетики України. Водночас, за його словами, енергетична ситуація не матиме критичного впливу на банки.
«На сьогодні системи резервного енергозабезпечення існують, відповідні обсяги палива існують, відповідні протоколи поведінки існують», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в ЗМІ з’явилась інформація, що влада Києва запланувала повну евакуацію близько трьох мільйонів людей зі столиці в разі повного відключення електромережі через прицільні удари росії;
  • як пояснив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію;
  • він пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.