Що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року - прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року - прогноз НБУ Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Що буде з робочими місцями та зарплатами наступного року - прогноз НБУ

Бізнес і населення дедалі більше пристосовуються до життя в умовах війни. Українці повертаються в рідні міста після їх звільнення та облаштовують побут, а підприємства налагоджують виробництво і шляхи постачання товарів.

Про це повідомляє Національний банк України.

Як зазначається, ринок праці зазнав важких втрат. Руйнування підприємств та окупація територій призвели до зростання безробіття . Водночас міграція людей до інших країн зумовила зменшення попиту на товари і послуги в Україні. Унаслідок падіння доходів велика кількість підприємств знизили зарплати, а решта — переважно відмовилася від планів щодо їх підвищення.

Інфографіка: НБУ

Яка ситуація зараз

Попри певне відновлення економіки в останні місяці, ринок праці залишається дуже кволим. Підприємства не поспішають наймати нових працівників. Кількість резюме на сайтах пошуку роботи значно перевищує кількість вакансій. Це співвідношення наразі є кращим, ніж в березні-квітні, але однаково дуже високим. Навіть IT-сектор не такий активний у пошуку нових спеціалістів, як до війни.

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Так, у вересні, за даними сайтів з пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.

Графік: НБУ

Прогноз НБУ

Регулятор оцінює, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12–13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть. Надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах. Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат.

Проте наступного року очікується певне пожвавлення ринку праці. Підприємства потроху розширюватимуть діяльність, а отже шукатимуть нових спеціалістів і пропонуватимуть їм дещо вищі зарплати.

У наступному році зарплати перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію.

Відповідно до проєкту Державного бюджету на 2023 рік, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. Надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету.

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