Що буде із зарплатами українців: прогноз на 2023 рік — Finance.ua
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Що буде із зарплатами українців: прогноз на 2023 рік

Особисті фінанси
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Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальних зарплат українців. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання на 1,4%.
Про це повідомляєтьсяи в пояснювальній записці до проекту держбюджету (№ 8000).
Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень).
Водночас через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.
Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.
Що буде із зарплатами українців: прогноз на 2023 рік
У проекті держбюджету до першого читання було закладене зростання реальної зарплати на 1,0% до 18 508 гривень. При цьому очікувалася більш висока середня інфляція (30,6%).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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