Роль євро на валютному ринку України збільшується, - НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роль євро на валютному ринку України збільшується, - НБУ

Валюта
70
Роль євро на валютному ринку України зростає через зміну структури експорту з початку війни. Також впливає велика кількість мігрантів, які опинилися в Європі.
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв’ю.
«Так, звичайно, це об’єктивний процес, який відбувається», — сказав він.
Як зазначив Ніколайчук, якщо до війни долар переважав насамперед у розрахунках за сировинні товари, то з початком війни логістичні складності та руйнування виробничих потужностей певною мірою знизили питому вагу сировини в експорті.

Дізнатись актувальні курси валют💵💶

Плюс транспортні потоки через кордон із Європою лише посилилися. Це призвело до того, що якщо, наприклад, у 2021 році питома вага євро у розрахунках за експорт товарів становила лише 26%, то у другому кварталі цього року вона зросла до 44%, повідомив заступник голови НБУ.
Місце для вашої реклами
«Також ми бачимо, що з огляду на велику кількість наших мігрантів у країнах Європи відчутно збільшився попит на готівковий євро з боку населення», — сказав Ніколайчук.
В «Інфляційному звіті» НБУ за жовтень зазначається, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

Не лише долари та євро: на які валюти сьогодні варто звернути увагу

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.