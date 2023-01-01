Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня — Finance.ua
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Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня

Особисті фінанси
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Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня
Нові гроші: які банкноти почнуть вилучати з обігу з 1 січня, Зображення: НБУ
З 1 січня 2023 року Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти, надруковані в 2003-2007 роках.
Як повідомили у пресслужбі НБУ, замість вилучених платіжних коштів в обіг надійдуть оновлені банкноти зразка 2018 року й обігові монети. Так, зникнуть паперові 5 і 10 грн, замість них будуть «срібні» монети, що стали вже звичними, а купюри номіналом 20 і 100 грн замінять на новіші, з покращеним захистом.
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«Такий крок дозволить підвищити якість готівки в обігу. Банкноти попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, мають значний знос. А їх заміна дозволить покращити готівкові розрахунки та зручність для населення», — розповіли в Нацбанку.
Також в НБУ зазначають, що заміну банкнот проводять для того, щоб «освіжити» дизайн, зробити їх сучаснішими і, найголовніше, такими, що відповідають єдиному зразку. Це має запобігти плутанині під час розрахунку готівкою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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