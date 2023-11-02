На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн — Finance.ua
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На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн

Кримінал
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На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн
На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн, Фото: npu.gov.ua
В Одеській області правоохоронці затримали фальшивомонетника, який спеціалізувався на виготовленні підроблених банкнот номіналом 500 гривень.
Про це повідомила Національна поліція.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції встановили, що до протиправної діяльності причетний 43-річний житель м. Арциз. Чоловік власноруч виготовляв підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн, які збував за 150 грн за купюру.
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Фальшивомонетник роздруковував дві сторони купюри, склеював їх та фломастерами й олівцями доводив банкноту до «товарного» вигляду.
Поліцейські, прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з працівниками обласного управління УСБУ затримали ділка одразу після продажу підроблених 47-х 500-гривневих купюр. Загалом в ході оперативної роботи задокументовано збут 75 тисяч фальшивих гривень.
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За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ноутбуки, чорнила, фарбу, клей, кольорові олівці, лезо, саморобний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою для перевірки купюр, експериментальні зразки підроблених купюр номіналом 500 грн, факсимільний папір, чорнові записи.
Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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