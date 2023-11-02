На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн — Finance.ua

На Одещині затримали фальшивомонетника, який підробляв купюри номіналом 500 грн
В Одеській області правоохоронці затримали фальшивомонетника, який спеціалізувався на виготовленні підроблених банкнот номіналом 500 гривень.
Про це повідомила Національна поліція.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції встановили, що до протиправної діяльності причетний 43-річний житель м. Арциз. Чоловік власноруч виготовляв підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн, які збував за 150 грн за купюру.
Фальшивомонетник роздруковував дві сторони купюри, склеював їх та фломастерами й олівцями доводив банкноту до «товарного» вигляду.
Поліцейські, прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з працівниками обласного управління УСБУ затримали ділка одразу після продажу підроблених 47-х 500-гривневих купюр. Загалом в ході оперативної роботи задокументовано збут 75 тисяч фальшивих гривень.
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За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ноутбуки, чорнила, фарбу, клей, кольорові олівці, лезо, саморобний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою для перевірки купюр, експериментальні зразки підроблених купюр номіналом 500 грн, факсимільний папір, чорнові записи.
Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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