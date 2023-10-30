У Києві посадовиця підприємства КМДА збувала інформацію з бази даних системи «Безпечне місто» — Finance.ua

У Києві посадовиця підприємства КМДА збувала інформацію з бази даних системи «Безпечне місто» Сьогодні 16:45 — Кримінал

У Києві правоохоронці повідомили про підозру одній з керівниць КП «Інформатика» КМДА за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих системах.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, підозрювана, виконуючи обов’язки генерального директора КП «Інформатика», неодноразово розповсюджувала інформацію з обмеженим доступом з «Комплексної системи відеоспостереження міста Києва» щодо маршрутів пересування транспортних засобів по місту Києву.

«Так, на прохання свого знайомого посадовиця через мобільний меседжер передавала останньому дані щодо схеми маршрутів пересування конкретних транспортних засобів по м. Києву, а також місць їх фіксацій засобами комплексної системи відеоспостереження м. Києва», — сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, встановлюються інші обставини вчинення злочину.

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