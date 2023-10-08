В НБУ назвали чотири періоди, коли в Україні вилучали найбільше підроблених грошей — Finance.ua

В НБУ назвали чотири періоди, коли в Україні вилучали найбільше підроблених грошей Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

В НБУ назвали чотири періоди, коли в Україні вилучали найбільше підроблених грошей

Начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков в інтерв'ю The Page розповів про чотири піки вилучення підроблених банкнот в Україні після введення в обіг гривні у 1996 році.

Перший випадок масового розповсюдження підроблених гривень в Україні зафіксували у 1998 році. Тоді з обігу вилучали поліграфічні підробки банкнот номіналом 20 грн зразка 1992-го.

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«Це були гривні, які в Україні вперше ввели в обіг під час грошової реформи у вересні 1996 року. Ми називаємо їх канадськими, тому що їх надрукували у Канаді. Тоді вперше Україна стикнулася з доволі якісною підробкою національної валюти з використанням способів друку, подібних до оригіналу. Були випадки, коли ці фальшивки навіть не визначали банківські сортувальники», — розповідає Строчков.

Наступний пік вилучення підробок спостерігався у 2010 році. Тоді за рік з обігу вилучили майже 11,4 тис. фальшивих банкнот.

За словами Валерія Строчкова, це переважно були банкноти номіналом 200 грн зразка 2001 року (57,8%). На відміну від якісних підробок 1998 року, їх виготовили на струменевому принтері. Але фальшувальникам вдалося вдало імітувати ультрафіолетовий захист, і ці купюри часто пропускали на касах в роздрібних мережах.

З найнебезпечнішою в історії підробкою гривні банківська система зіткнулися у 2017 році. Мова йде про поліграфічні підробки, які теоретично можна виготовити у великій кількості і у промислових масштабах.

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«Тоді [у 2017 році] ми зіткнулися з доволі небезпечною поліграфічною підробкою. На тих банкнотах зімітували декілька машинозчитувальних елементів захисту, використовували способи друку, подібні до оригіналу. Реагуючи на ситуацію, ми оперативно повідомили правоохоронців, провели робочі наради зі Службою безпеки України», — згадує Строчков.

Загалом протягом 2017 року вилучили 10,4 тис. штук підроблених банкнот. Переважно це були банкноти 500 грн зразка 2006 року (61% від загальної кількості вилучених). Вочевидь, завдяки роботі правоохоронців, з часом такі підробки зникли з обігу.

Проте найбільш масштабне вилучення підробок з обігу спостерігалося в Україні напередодні повномасштабної війни у 2021 році.

«Якщо до цього питання підходити з огляду на те, що у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення, про ті цифри варто задуматися. Бо від 2019-го у нас почала зростати кількість вилучених з обігу підробок. У передвоєнний 2021-й ми вийшли на пік, коли за рік вилучили майже 21 тис. підроблених купюр на 8,2 млн грн. Переважно це були банкноти старого зразка 2006 року номіналами 500 грн (59% від загальної кількості вилучених з обігу підробок) та 200 грн зразка 2007 року (31%)», — уточнює Строчков.

За словами Строчкова під час повномасштабного вторгнення росії загальний рівень вилучення з обігу підробок залишається низьким, а ситуація — стабільною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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