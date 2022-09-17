Кількість фальшивих грошей в Україні впала вчетверо: які банкноти підробляють найчастіше — Finance.ua

Кількість фальшивих грошей в Україні впала вчетверо: які банкноти підробляють найчастіше Вчора 07:03 — Казна та Політика

Кількість фальшивих грошей в Україні впала вчетверо: які банкноти підробляють найчастіше

Національний банк не припиняв проводити моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні навіть за умов війни. За підсумками січня-липня цього року з обороту вивели вчетверо менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період 2021-го.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан у ході Cash Handling Conference.

Також він розповів про забезпечення повноцінного функціонування готівкового обігу в умовах війни:

в умовах воєнного стану НБУ повною мірою задовольняє потреби країни в готівці національної валюти. З перших днів війни НБУ здійснював підкріплення банків готівковою гривнею без обмежень. Крім того, регулятор послабив низку вимог до банків у частині зберігання й перевезення готівки;

із початком широкомасштабного військового вторгнення росії в Україні різко збільшився попит на готівку. За лютий 2022 року обсяг готівки в позабанківській сфері збільшився на рекордні 51,2 млрд грн. Проте вже з кінця березня 2022 року він почав зменшуватися;

для упередження панічних настроїв було встановлено заборону на видачу готівки у гривнях із рахунку клієнта в сумі, що перевищує 100 тис. грн на день;

ще одним дієвим заходом для стабілізації ситуації в готівковому обігу стало широке використання та популяризація послуги «видача готівки на касі». Найбільший обсяг виданої готівки спостерігався в березні (близько 3,8 млрд грн), він стабілізувався у квітні-травні на рівні приблизно 2,4 млрд грн на місяць. У червні-липні сума таких операцій дещо зменшилася та становила в середньому 1,65 млрд грн на місяць;

усе це дало можливість НБУ разом із банками та CIT-компаніями впоратися зі своїми завданнями у сфері інкасації та перевезень цінностей, попри те, що до 43% автопарку броньованих автомобілів кожний із банків передав на фронт для потреб військових;

наразі в Україні населення віддає перевагу безготівковим операціям, а частка безготівкових розрахунків за сумою зросла із 62% у «довоєнному» січні 2022 року до 68% у липні;

під час війни Національний банк не припиняв здійснювати моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні. За січень—липень 2022 року в Україні з обігу було вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період торік. Більшість із них низької якості та імітують банкноти старого зразка — номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випуску) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску).

Також Шабан повідомив, що за понад п’ять місяців дії угоди українці обміняли майже 700 млн грн на злоті в Польщі. Водночас, зважаючи на те, що впродовж останніх місяців попит на такі операції постійно знижується, 9 вересня 2022 року був останнім днем, коли українці в Польщі мали змогу обміняти готівкові гривні на злоті.

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УБР За матеріалами:

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