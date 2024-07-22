В НБУ сообщили, какие банкноты будут заменяться в обращении: как это будет происходить (сроки) — Finance.ua

В НБУ сообщили, какие банкноты будут заменяться в обращении: как это будет происходить (сроки) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, какие банкноты будут заменяться в обращении: как это будет происходить (сроки)

500 гривен образцов 2003—2007 годов (то есть старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Как сообщил НБУ, через десять дней, с 1 августа 2024 года, Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом(то есть старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Так что банкноты номиналом 500 гривен старого образца в обращении постепенно будут меньше, их будут заменять на более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен.

Однако банкноты номиналом в 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Зачем заменять банкноты

Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества.

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Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчет более комфортным для граждан.

Это не создаст неудобств, но принесет пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам.

Как будет происходить постепенная замена

С 1 августа 2024 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк прекратит подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Вместе с тем, замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

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Справка Finance.ua

На 1 января больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего — 50 гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества обращения соответственно).

С 01 октября 2020 года продолжается постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов и с 01 января 2023 года — 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов и их замена 2, 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20, 50,100, 200, 500 и 1 000 гривен образца 2014 года и последующих годов выпуска.

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