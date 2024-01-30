Нацбанк назвав найбільш ходові банкноти та монети в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Нацбанк назвав найбільш ходові банкноти та монети в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Нацбанк назвав найбільш ходові банкноти та монети в Україні (інфографіка)

Станом на 1 січня найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень, а найменше — 50 гривень.

Про це свідчать дані Національного банку.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3% та 28,2% від загальної кількості в обігу відповідно).

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Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,6% та 1,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

Яких монет в обігу побільшало та поменшало

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року.

Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня — на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно. Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,5% порівняно з початком 2023 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Яких банкнот в обігу побільшало та поменшало

Серед банкнот за 2023 рік найбільший приріст продемонстрували банкноти номіналом 1000 гривень, їх кількість зросла на 62,3%, якщо порівнювати з початком минулого року. Це є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот.

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Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 100 та 200 гривень, кількість яких у обігу торік зменшилася на 26,4% та 25,7% відповідно (внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 грн).

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 21% та 15,1% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Інфографіка: НБУ

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