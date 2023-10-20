НБУ вводить в обіг оновлену банкноту 20 гривень — Finance.ua

НБУ вводить в обіг оновлену банкноту 20 гривень Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

НБУ вводить в обіг оновлену банкноту 20 гривень, Фото: НБУ

З 24 жовтня в обіг вводяться банкноти номіналом 20 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

«У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску», — сказано в повідомленні.

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Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року;

найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

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