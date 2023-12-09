Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего — Finance.ua

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего Сегодня 13:38 — Личные финансы

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

В 2023 году в Украине большинство поддельных банкнот национальной валюты приходилось на купюры: 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в комментарии УНН.

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В НБУ сообщили, что постоянно мониторят состояние изъятия из обращения поддельных денег и может констатировать низкий уровень подделки банкнот национальной валюты.

«Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. Об этом свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год», — сообщили в НБУ.

Так, в Нацбанке отметили, что по итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 штуки поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 шт.).

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Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 штук банкнот евро (по итогам 2021 года — 12 шт.).

«В 2023 году, как и в прошлом году, чаще всего подделывали банкноты гривны старого образца, которые составляют 83% от общего количества всех изъятых из обращения подделок. Подавляющее большинство поддельных банкнот национальной валюты приходилось на банкноты: 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. То есть больше всего подделывают банкноты высоких номиналов старого образца с более низким уровнем защиты от подделки по сравнению с банкнотами нового образца», — рассказали в Нацбанке.

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Кроме того, НБУ сообщил, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели имитацию ультрафиолетовой защиты и сбывались через торговые заведения, и рассчитаны на невнимательность кассиров, которые, в основном, проверяют только ультрафиолетовую защиту.

В НБУ добавили, что с целью противодействия сбыту подделок, Национальный банк на постоянной основе проводит обучающие семинары/вебинары для кассовых работников банков, инкассаторских компаний, торговых заведений и т. д.

УНН По материалам:

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