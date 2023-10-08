В НБУ назвали четыре периода, когда в Украине изымали больше всего поддельных денег — Finance.ua

В НБУ назвали четыре периода, когда в Украине изымали больше всего поддельных денег Сегодня 16:44 — Казна и Политика

В НБУ назвали четыре периода, когда в Украине изымали больше всего поддельных денег

Начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков в интервью The Page рассказал о четырех пиках изъятия поддельных банкнот в Украине после введения в обращение гривны в 1996 году.

Первый случай массового распространения поддельных гривен в Украине был зафиксирован в 1998 году. Тогда из оборота изымали полиграфические подделки банкнот номиналом 20 грн образца 1992-го.

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Это были гривны, которые в Украине впервые ввели в обращение во время денежной реформы в сентябре 1996 года. Мы называем их канадскими, потому что их напечатали в Канаде. Тогда впервые Украина столкнулась с довольно качественной подделкой национальной валюты с использованием способов печати, подобных оригиналу. Были случаи, когда эти фальшивки не определяли даже банковские сортировщики", — рассказывает Строчков.

Следующий пик изъятия подделок наблюдался в 2010 году. Тогда за год из оборота изъяли около 11,4 тыс. фальшивых банкнот.

По словам Валерия Строчкова, это в основном банкноты номиналом 200 грн образца 2001 года (57,8%). В отличие от качественных подделок 1998 года, они были изготовлены на струйном принтере. Но фальсификациям удалось удачно имитировать ультрафиолетовую защиту, и эти купюры часто пропускали на кассах в розничных сетях.

С самой опасной в истории подделкой гривны банковская система столкнулась в 2017 году. Речь идет о полиграфических подделках, которые теоретически можно изготовить в большом количестве и в промышленных масштабах.

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«Тогда [в 2017 году] мы столкнулись с довольно опасной полиграфической подделкой. На этих банкнотах имитировали несколько машиносчитывающих элементов защиты, использовали способы печати, подобные оригиналу. Реагируя на ситуацию, мы оперативно сообщили правоохранителям, провели рабочие совещания со Службой безопасности Украины», — вспоминает Строчков.

Всего за 2017 год изъяли 10,4 тыс. штук поддельных банкнот. В основном это были банкноты 500 грн образца 2006 года (61% от общего количества изъятых). Очевидно, благодаря работе правоохранителей со временем такие подделки исчезли из обращения.

Однако наиболее масштабное изъятие подделок из обращения наблюдалось в Украине накануне полномасштабной войны в 2021 году.

«Если к этому вопросу подходить, учитывая, что в 2022 году произошло полномасштабное вторжение, о тех цифрах стоит задуматься. Так как с 2019-го у нас начало расти количество изъятых из оборота подделок. В предвоенный 2021 год мы вышли на пик, когда за год изъяли почти 21 тыс. поддельных купюр на 8,2 млн грн. Преимущественно это были банкноты старого образца 2006 года номиналами 500 грн (59% от общего количества изъятых из оборота подделок) и 200 грн образца 2007 (31%)», — уточняет Строчков.

По словам Срочкова, во время полномасштабного вторжения россии общий уровень изъятия из оборота подделок остается низким, а ситуация — стабильной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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