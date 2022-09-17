Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего — Finance.ua

Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего Сегодня 07:03 — Казна и Политика

Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего

Национальный банк не прекращал проводить мониторинг изъятия из наличного обращения подделок гривны даже в условиях войны. По итогам января-июля этого года из оборота вывели в четыре раза меньше поддельных банкнот гривны, чем за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе Cash Handling Conference.

Также он рассказал об обеспечении полноценного функционирования наличного обращения в условиях войны:

в условиях военного положения НБУ в полной мере удовлетворяет потребности страны в наличных деньгах национальной валюты. С первых дней войны НБУ осуществлял подкрепление банков наличной гривной без ограничений. Кроме того, регулятор ослабил ряд требований к банкам в части хранения и перевозки наличных денег;

с началом широкомасштабного военного вторжения россии в Украине резко увеличился спрос на наличные деньги. За февраль 2022 года объем наличных денег во внебанковской сфере увеличился на рекордные 51,2 млрд грн. Однако уже с конца марта 2022 он начал уменьшаться;

для предотвращения панических настроений был установлен запрет на выдачу наличных в гривнах со счета клиента в сумме, превышающей 100 тыс. грн в день;

еще одной действенной мерой для стабилизации ситуации в наличном обращении стало широкое использование и популяризация услуги «выдача наличных денег на кассе». Наибольший объем выданных наличных денег наблюдался в марте (около 3,8 млрд грн), он стабилизировался в апреле-мае на уровне примерно 2,4 млрд грн в месяц. В июне-июле сумма таких операций несколько уменьшилась и составила в среднем 1,65 млрд грн в месяц;

все это дало возможность НБУ вместе с банками и CIT-компаниями справиться со своими задачами в сфере инкассации и перевозок ценностей, несмотря на то, что до 43% автопарка бронированных автомобилей каждый банк передал на фронт для нужд военных;

сейчас в Украине население предпочитает безналичные операции, а доля безналичных расчетов по сумме выросла с 62% в «довоенном» январе 2022 года до 68% в июле;

во время войны Национальный банк не прекращал осуществлять мониторинг изъятия из наличного обращения подделок гривны. За январь-июль 2022 года в Украине из оборота было изъято в четыре раза меньше поддельных банкнот гривны, чем за аналогичный период в прошлом году. Большинство из них низкого качества и имитируют банкноты старого образца — номиналом 500 гривен (образца 2006 выпуска) и 200 гривен (образца 2007 выпуска).

Также Шабан сообщил, что за пять месяцев действия соглашения украинцы обменяли почти 700 млн грн на злотые в Польше. В то же время, учитывая, что в последние месяцы спрос на такие операции постоянно снижается, 9 сентября 2022 года был последним днем, когда украинцы в Польше имели возможность обменять наличные гривны на злотые.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.