Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего — Finance.ua
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Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего

Казна и Политика
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Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего
Количество фальшивых денег в Украине упало вчетверо: какие банкноты подделывают чаще всего
Национальный банк не прекращал проводить мониторинг изъятия из наличного обращения подделок гривны даже в условиях войны. По итогам января-июля этого года из оборота вывели в четыре раза меньше поддельных банкнот гривны, чем за аналогичный период 2021-го.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе Cash Handling Conference.
Также он рассказал об обеспечении полноценного функционирования наличного обращения в условиях войны:
  • в условиях военного положения НБУ в полной мере удовлетворяет потребности страны в наличных деньгах национальной валюты. С первых дней войны НБУ осуществлял подкрепление банков наличной гривной без ограничений. Кроме того, регулятор ослабил ряд требований к банкам в части хранения и перевозки наличных денег;
  • с началом широкомасштабного военного вторжения россии в Украине резко увеличился спрос на наличные деньги. За февраль 2022 года объем наличных денег во внебанковской сфере увеличился на рекордные 51,2 млрд грн. Однако уже с конца марта 2022 он начал уменьшаться;
  • для предотвращения панических настроений был установлен запрет на выдачу наличных в гривнах со счета клиента в сумме, превышающей 100 тыс. грн в день;
  • еще одной действенной мерой для стабилизации ситуации в наличном обращении стало широкое использование и популяризация услуги «выдача наличных денег на кассе». Наибольший объем выданных наличных денег наблюдался в марте (около 3,8 млрд грн), он стабилизировался в апреле-мае на уровне примерно 2,4 млрд грн в месяц. В июне-июле сумма таких операций несколько уменьшилась и составила в среднем 1,65 млрд грн в месяц;
  • все это дало возможность НБУ вместе с банками и CIT-компаниями справиться со своими задачами в сфере инкассации и перевозок ценностей, несмотря на то, что до 43% автопарка бронированных автомобилей каждый банк передал на фронт для нужд военных;
  • сейчас в Украине население предпочитает безналичные операции, а доля безналичных расчетов по сумме выросла с 62% в «довоенном» январе 2022 года до 68% в июле;
  • во время войны Национальный банк не прекращал осуществлять мониторинг изъятия из наличного обращения подделок гривны. За январь-июль 2022 года в Украине из оборота было изъято в четыре раза меньше поддельных банкнот гривны, чем за аналогичный период в прошлом году. Большинство из них низкого качества и имитируют банкноты старого образца — номиналом 500 гривен (образца 2006 выпуска) и 200 гривен (образца 2007 выпуска).
Также Шабан сообщил, что за пять месяцев действия соглашения украинцы обменяли почти 700 млн грн на злотые в Польше. В то же время, учитывая, что в последние месяцы спрос на такие операции постоянно снижается, 9 сентября 2022 года был последним днем, когда украинцы в Польше имели возможность обменять наличные гривны на злотые.
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По материалам:
УБР
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