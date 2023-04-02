Какие банкноты в Украине подделывают чаще всего — Finance.ua

Какие банкноты в Украине подделывают чаще всего
По итогам прошлого года на 1 млн шт. подлинных банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкнот).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Какие банкноты подделывали чаще всего?
Чаще всего подделывали банкноты старого образца, в том числе большинство (92%) таких номиналов:
- 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
- 200 грн (45% и 26% соответственно);
- 100 грн (8% и 2% соответственно).
Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.
На 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.
Подделка иностранной валюты
Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
- евро (8%).
Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
- 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
- 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).
В основном изъятые из оборота поддельные банкноты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.
Что делать в случае сомнений в подлинности денег
В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку Украины.
По результатам таких исследований, проводимых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику.
Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает в Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований.
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