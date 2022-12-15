В обращение вводятся банкноты номиналом 100 гривен с подписью Главы НБУ (фото) — Finance.ua
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В обращение вводятся банкноты номиналом 100 гривен с подписью Главы НБУ (фото)

Казна и Политика
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Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года — с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В обращение вводятся банкноты номиналом 100 гривен с подписью Главы НБУ (фото)
сайт НБУ
Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.
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В то же время, банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.
Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего Главы Национального банка Украины.
Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 25 октября 2022 года № 510-рш.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Finance.ua
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