В обращение вводятся банкноты номиналом 100 гривен с подписью Главы НБУ (фото) — Finance.ua

В обращение вводятся банкноты номиналом 100 гривен с подписью Главы НБУ (фото)
Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года — с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.
В то же время, банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.
Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего Главы Национального банка Украины.
Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 25 октября 2022 года № 510-рш.
Справка Finance.ua:
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