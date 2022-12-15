Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии: обзор НБУ — Finance.ua
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Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии: обзор НБУ

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Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии: обзор НБУ
Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии: обзор НБУ
Отключения электроэнергии оказывают негативное влияние как на производство, так и на сферу услуг. Некоторым предприятиям приходится сокращать производственные мощности, а некоторые переходят на ночное время работы.
Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь.
В ноябре масштабные обстрелы повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания. Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен.
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«Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери −18% респондентов. Еще 28% отмечают падение оборотов. Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что возобновление экономической активности прервалось», — сообщает НБУ, опираясь на результаты опросов, проведенных среди бизнеса.

Отрасли, испытавшие наибольшее влияние от отключений э/э

В НБУ указывают, что дефицит электроэнергии ограничивает работу как производственных, так и секторов услуг.
  • Для снижения нагрузки на энергосистему в ноябре некоторые металлургические и добывающие предприятия сократили производственные мощности или переводили производство в ночные часы.
  • Отключение э/э привело к замедлению ряда направлений пищевой промышленности (молоко- и мясной переработки).
  • Низкий спрос на жилье, увеличение производственных затрат и перебои э/э сдерживают строительные работы и производство стройматериалов.
Активность в торговле и секторах услуг также удерживается отключением электроэнергии, а также слабым потребительским спросом из-за падения доходов граждан.

Какие секторы продолжают развиваться

В то же время, энергетический кризис поддерживает активность добывающей промышленности, а военные нужды — машиностроение.
"В ноябре запускались новые газовые скважины; вернулся контроль над буровыми установками деоккупированных территорий; отдельные шахты нарастили мощность. Ряд производителей спецтехники и грузовых автомобилей в ноябре продолжили обеспечивать потребности коммунальщиков, ремонтников, пожарных и т.д.
Необходимость компенсации уничтоженного общественного транспорта поддержало производство автобусов и троллейбусов, перестройка логистики — грузовиков и платформ для перевозки зерна, а восстановление инфраструктуры поддержало спрос на отечественную строительную технику и топливозаправщики. По мере приспособления промышленности к потребностям военного времени набирает обороты производство военных товаров, техники и дронов как со стороны государственных предприятий ВПК, так и частных", — говорится в отчете.
Указывается также, что отсутствие электроэнергии меньше сказывается на работе аграриев, за исключением животноводства.
По материалам:
УНН
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