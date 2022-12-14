Что мешает бизнесу восстанавливаться: ТОП-10 причин (исследование) — Finance.ua

Что мешает бизнесу восстанавливаться: ТОП-10 причин (исследование) Сегодня 10:01 — Личные финансы

Что мешает бизнесу восстанавливаться: ТОП-10 причин (исследование)

Сейчас проводятся различные социологические измерения, позволяющие оценить состояние украинских предприятий, особенно малого и среднего бизнеса (МСБ), в условиях войны. Одно из исследований регулярно проводит агентство Advanter Group с партнерами. Последний по времени опрос проводился в ноябре. Вот о самых важных положениях этого исследования.

Состояние деловой среды в Украине

Индекс активности бизнеса UBI сейчас составляет 30 пунктов из 100 возможных. В ноябре он несколько упал по сравнению с сентябрем, однако стал выше, чем был в июне — июле. Снижение индекса в ноябре свидетельствует об ухудшении ожиданий бизнеса относительно быстрого улучшения экономической ситуации. Падение наблюдается фактически по всем показателям, по которым измеряется UBI: количество заказов, запасы, аренда персонала, выпуск продукции или объем предоставленных услуг.

Деловая активность в ноябре

В ноябре почти 32% респондентов заявили, что полностью или почти полностью прекратили работу после 24 февраля. Это самый низкий показатель с начала проведения опросов в марте, в частности, в апреле не работали частично или полностью 56% предприятий, в июне — 47%, в сентябре — 34%.

В ноябре 9% предприятий отметили увеличение объемов работ по сравнению с довоенным периодом — это самый большой показатель с начала исследований. Доля таких предприятий постепенно растет.

Персонал на предприятиях МСБ

Бизнес начинает возвращать сотрудников и создавать новые рабочие места. Доля персонала, сокращенного в настоящее время, в ноябре уменьшилась до 25% (в сентябре было 28%), однако это больше показателя июня (20%). В целом по состоянию на ноябрь сокращено 1,155 млн работников, и это меньше показателя сентября. Еще 14% приходится на скрытую безработицу, но есть тенденция к ее снижению по сравнению с июнем.

Более половины предприятий за последние восемь месяцев не нанимали новых работников.

Развитие экспорта в условиях войны

Одной из стратегий преодоления негативного влияния войны для украинского бизнеса является развитие экспорта. На ноябрь 27% опрошенных предпринимателей уже являются экспортерами, еще 17% заявили, что планируют развивать это направление.

Главные препятствия, мешающие бизнесу развивать экспортное направление:

отсутствие знаний, опыта и кадров;

несоответствие продукции/услуг требованиям внешних рынков;

отсутствие экспертизы в международных продажах.

При этом большинство опрошенных предприятий (63%) готовы инвестировать в выход на внешние рынки.

Основные препятствия, с которыми сталкиваются компании при экспорте: сложности с поиском заказов, финансовые и логистические проблемы. При этом значительная часть респондентов также отмечает недостаточную информированность о внешних рынках, низкий уровень владения иностранными языками и недостаточную экспертизу в международном маркетинге и продажах.

К топ-5 направлениям поддержки развития экспорта респонденты отнесли:

поиск партнеров;

помощь в финансировании и страховании;

помощь в организации продаж за границу;

доступ к исследованиям внешних рынков;

помощь в обеспечении соответствия требованиям внешних рынков.

Что мешает бизнесу восстанавливаться

В ноябре бизнес назвал следующие основные препятствия для восстановления:

непрогнозируемость развития ситуации в Украине;

финансовые проблемы;

недостаточное количество платежеспособных клиентов в Украине.

По сравнению с сентябрем возросло значение непрогнозируемости, но сократились значения двух других основных помех. Также несколько возросли значения таких препятствий, как:

недоступность грантовых программ, объявленных правительством;

помехи со стороны регуляторных/фискальных органов;

демпинг конкурентов;

снижение доходности на рынке.

Отключения электричества оказывают существенное влияние на работу бизнеса. 48% опрошенных заявили о снижении оборотов на 20% и более, из-за этого, в частности, 9,5% предприятий потеряли около половины оборота, еще 7,5% потеряли до 80%, а 8% практически остановились.

Как бизнес оценивает перспективы 2022 года

Большинство предприятий по состоянию на ноябрь прогнозируют снижение объемов бизнеса по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — 74%. Среди них 20% ожидают падения до 20% и менее объемов прошлого года, 23% — до 20–50%, 21% — до 50–80%. При этом 13% прогнозируют рост бизнеса.

Ожидаемый бизнесом объем реализуемой продукции в 2022 году составляет 63% от объема прошлого года. При этом самые высокие ожидания имеет средний бизнес (77%), самые низкие — микробизнес (55%). Эти показатели медленно, но стабильно улучшаются с марта.

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