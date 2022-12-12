Глава «Укрэнерго» сообщил, будет ли рост тарифа на свет для бизнеса более чем вдвое — Finance.ua
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Глава «Укрэнерго» сообщил, будет ли рост тарифа на свет для бизнеса более чем вдвое

Энергетика
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Пока ни о каком увеличении стоимости электроэнергии для бизнеса вдвое речь вообще не идет.
На сегодняшний день конечная цена для большинства украинских предприятий колеблется в пределах 5-6 гривен за киловатт-час, сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.
«И в эту цену входит как цена собственно производимой электроэнергии на электростанциях, так и тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго и тариф „Укрэнерго“, то есть тариф на передачу по магистральным сетям. Тариф „Укрэнерго“ составляет в среднем менее 10% от стоимости электроэнергии для бизнеса», — сообщил Кудрицкий.
По его словам, речь идет о повышении тарифа на транспортировку по магистральным сетям на несколько копеек, что составляет примерно 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса. «Сенсация отменяется», — подчеркнул он.
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Справка Finance.ua:

  • ранее говорилось, что в Украине тарифы на свет для бизнеса могут взлететь более чем в два раза. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила увеличить тарифы на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление с 1 января 2023 года;
  • об этом говорится в обосновании необходимости внесения изменений в тарифы, которое опубликовано на сайте компании. Таким образом, «Укрэнерго» предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-час, тогда как сегодня он составляет 345,64 грн/ МВт-час.
По материалам:
УНІАН
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