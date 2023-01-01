Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января — Finance.ua
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Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января

Личные финансы
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Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января
Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января, Зображення: НБУ
С 1 января 2023 года Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты, напечатанные в 2003-2007 годах.
Как сообщили в пресс-службе НБУ, вместо изъятых платежных средств в обращение поступят обновленные банкноты образца 2018 года и оборотные монеты. Так, исчезнут бумажные 5 и 10 грн, вместо них будут ставшие уже привычными «серебряные» монеты, а купюры номиналом 20 и 100 грн заменят на более новые, с улучшенной защитой.
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«Такой шаг позволит повысить качество наличных в обращении. Банкноты предыдущего поколения, уже достаточно длительное время находящиеся в обращении, имеют значительный износ. А их замена позволит улучшить наличные расчеты и удобство для населения», — рассказали в Нацбанке.
Также в НБУ отмечают, что замену банкнот проводят для того, чтобы «освежить» дизайн, сделать их более современными и, самое главное, соответствующими единому образцу. Это должно предотвратить путаницу при расчете наличными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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