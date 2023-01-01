Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января — Finance.ua

Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января Сегодня 08:47 — Личные финансы

Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января, Зображення: НБУ

С 1 января 2023 года Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты, напечатанные в 2003-2007 годах.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, вместо изъятых платежных средств в обращение поступят обновленные банкноты образца 2018 года и оборотные монеты. Так, исчезнут бумажные 5 и 10 грн, вместо них будут ставшие уже привычными «серебряные» монеты, а купюры номиналом 20 и 100 грн заменят на более новые, с улучшенной защитой.

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«Такой шаг позволит повысить качество наличных в обращении. Банкноты предыдущего поколения, уже достаточно длительное время находящиеся в обращении, имеют значительный износ. А их замена позволит улучшить наличные расчеты и удобство для населения», — рассказали в Нацбанке.

Также в НБУ отмечают, что замену банкнот проводят для того, чтобы «освежить» дизайн, сделать их более современными и, самое главное, соответствующими единому образцу. Это должно предотвратить путаницу при расчете наличными.

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Фокус По материалам:

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