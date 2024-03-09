В НБУ сообщили, какие банкноты подделывали чаще всего в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

В НБУ сообщили, какие банкноты подделывали чаще всего в 2023 году (инфографика) Сегодня 18:15 — Валюта

В НБУ сообщили, какие банкноты подделывали чаще всего в 2023 году (инфографика), Фото: НБУ

В прошлом году уровень подделки банкнот гривны оставался низким на уровне 2,1 штуки на 1 миллион настоящих банкнот. В 2022 году количество поддельных банкнот составило 2,2 штуки на миллион настоящих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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«В прошлом году на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельной банкноты (по итогам 2022 года — около 2,2 банкноты)», — говорится в сообщении.

Инфографика: НБУ

Какие банкноты подделывали чаще всего

По данным ведомства, в 2023 году чаще всего фальсифицировали банкноты старого образца, в том числе большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 грн (24% и 41% соответственно);

100 грн (8% и 3% соответственно).

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Подделка иностранной валюты

В 2023 году уровень фальсификации купюр иностранной валюты тоже был низким. За прошлый год в Украине изъяли из обращения не более семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году около шестисот).

Среди них преобладали доллары США — 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего мошенники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов США (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).



Справка Finance.ua:

на настоящих банкнотах должны быть: водяные знаки, графические элементы, впечатанная лента из полимера, с указанием номинала, элемент из оптически изменяющейся краски, меняющей цвет в зависимости от угла освещения.



По данным Нацбанка, на 1 января больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего — 50 гривен.



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