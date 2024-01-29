Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС относительно помощи Украине — Finance.ua
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Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС относительно помощи Украине

Валюта
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Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС относительно помощи Украине
Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС относительно помощи Украине
Венгерский форинт продолжил падение, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана продолжает находиться в конфронтации с Европейским Союзом о помощи Украине и с центральным банком Будапешта по денежно-кредитной политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Валюта Венгрии обесценилась на 0,7%, ненадолго преодолев уровень 390 по отношению к евро впервые с начала октября. Остальные венгерские активы также пострадали: доходность 10-летних государственных облигаций выросла на девять базисных пунктов, а базовый индекс акций BUX упал на 1,5%.
Как отмечает Bloomberg, поскольку центральный банк на заседании во вторник рассматривал возможность ускорения снижения процентных ставок, дебаты по инструментам денежно-кредитной политики нервировали трейдеров на прошлой неделе.
Кроме того, Financial Times сообщила, что ЕС планирует усилить экономическое давление на Венгрию из-за ее позиции по финансовой поддержке Украины.
Разногласия с ЕС и центральным банком оказывали давление на форинт, сообщили аналитики OTP Bank Nyrt., крупнейшего кредитора Венгрии.
Стратеги Citigroup также указали на обе причины для закрытия позиций по покупке форинта.

Помощь Украине

Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры относительно вступления с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.
Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

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По материалам:
РБК-Україна
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