Осторожно, мошенники: злоумышленники обманывают пенсионеров, которым нужно пройти идентификацию — Finance.ua
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Осторожно, мошенники: злоумышленники обманывают пенсионеров, которым нужно пройти идентификацию

Личные финансы
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Осторожно, мошенники: злоумышленники обманывают пенсионеров, которым нужно пройти идентификацию
Осторожно, мошенники: злоумышленники обманывают пенсионеров, которым нужно пройти идентификацию
Пенсионерам в Украине необходимо пройти идентификацию. Это нужно сделать внутренне перемещенным лицам, чтобы в дальнейшем начислялись выплаты от государства. Здесь мошенники придумали новую схему, как обманывать пенсионеров.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
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В ПФУ сообщают, что неизвестные представляются работниками ведомства и просят у пенсионеров предоставить реквизиты банковских карт.
В ведомстве отмечают, что специалистам не нужна такая информация для подачи заявки или идентификации, а тем более для возобновления выплат.
«Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продления или возобновления выплат уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт. Это не предусмотрено никаким нормативным документом», — говорится в сообщении.
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Обратите внимание, что ни один нормативный документ подобных запросов не предусматривает.
В ПФУ советуют украинцам обращаться в Национальную полицию, если им звонят по телефону с просьбой выдать конфиденциальные данные о банковском счете.

Справка Finance.ua:

  • Не разглашайте данные карты. Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), ПИН-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS.
  • Меняйте ПИН-код и пароли. После получения карты необходимо изменить ПИН-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте ПИН-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу.
  • Не отвечайте на подозрительные вопросы. Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-то персональные данные или одноразовый код из SMS.
  • Не теряйте времени. В случае, если с вашей карты начали списываться средства, нужно быстро обращаться в ваш банк с просьбой заблокировать карту. Работники сообщат вам о следующих действиях.
По материалам:
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