В ПФУ сообщили, произойдут ли изменения в начислении льгот в 2024 году — Finance.ua

В ПФУ сообщили, произойдут ли изменения в начислении льгот в 2024 году Сегодня 10:21 — Личные финансы

В ПФУ сообщили, произойдут ли изменения в начислении льгот в 2024 году

В 2024 году украинцам, получающим льготы в зависимости от доходов, автоматически продолжат предоставление помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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В регуляторе отметили, что речь идет о льготниках, получавших выплаты в 2023 году, однако потерявших право 31 декабря.

«С января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет определено органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с доходами, полученными семьей льготника за период с июля по декабрь 2023 года», — говорится в сообщении.

В ПФУ объяснили, что право на получение льгот возобновится автоматически, а личное обращение за возобновлением помощи требуется в случае, когда у льготника произошли изменения:

в составе семьи;

месте жительства;

перечне услуг, на которые назначены льготы.

Пенсионный фонд получит информацию о доходе семьи в феврале, после чего рассчитает льготу на следующий период.

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В ПФУ отметили, если среднемесячный доход семьи льготника на одного человека превышает определенную сумму, предоставляющую право на налоговую социальную льготу (4 240 гривен в 2024 году), тогда можно подать заявление на получение жилищной субсидии.

Справка Finance.ua:

В Украине предоставляется льгота на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме с учетом среднемесячного дохода в размере 100%, 50% и 25% скидки.

Пользоваться такими льготами могут:

украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены семьи;

работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи;

супруга/супруг умерших граждан из участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

семьи с детьми с инвалидностью;

участники войны;

дети войны.

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