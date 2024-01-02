Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах — Finance.ua

Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах
Страховым стажем является период, в течение которого за лицо, подлежащее общеобязательному государственному соцстрахованию, ежемесячно отчисляли взносы в сумме не меньше минимально возможного страхового взноса, что и является основанием для дальнейшего назначения пенсионного пособия.
О том, в каких ситуациях страховой стаж, необходимый для определения размера пенсии, могут не учесть в законном порядке, пишет Telegram-канал Пенсионного фонда Винницкой области Украины.
Ключевые факторы отсутствия подтверждения уплаты вышеописанных взносов за отработанное время:
- работодателем не отчислены/отчислены не в полном размере надлежащие взносы;
- за предприятием числятся задолженности по уплате страховых взносов;
- работодатель прошел процедуру банкротства и задолженности предприятия списали — стаж работникам не засчитывается;
- взнос перечислили на другой расчетный счет;
- по неизвестным техническим причинам.
Напомним, Кабинет министров в ближайшее время продлит срок физической проверки пенсионеров в Ощадбанке на три месяца — до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.
Согласно ежегодному глобальному индексу, Нидерланды вернули себе звание лучшей в мире пенсионной системы.
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