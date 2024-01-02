Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах

Личные финансы
44
Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах
Пенсии украинцев: в ПФУ объяснили, когда стаж может стать причиной отказа в выплатах
Страховым стажем является период, в течение которого за лицо, подлежащее общеобязательному государственному соцстрахованию, ежемесячно отчисляли взносы в сумме не меньше минимально возможного страхового взноса, что и является основанием для дальнейшего назначения пенсионного пособия.
О том, в каких ситуациях страховой стаж, необходимый для определения размера пенсии, могут не учесть в законном порядке, пишет Telegram-канал Пенсионного фонда Винницкой области Украины.
Читайте также
Ключевые факторы отсутствия подтверждения уплаты вышеописанных взносов за отработанное время:
  • работодателем не отчислены/отчислены не в полном размере надлежащие взносы;
  • за предприятием числятся задолженности по уплате страховых взносов;
  • работодатель прошел процедуру банкротства и задолженности предприятия списали — стаж работникам не засчитывается;
  • взнос перечислили на другой расчетный счет;
  • по неизвестным техническим причинам.
Напомним, Кабинет министров в ближайшее время продлит срок физической проверки пенсионеров в Ощадбанке на три месяца — до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.
Согласно ежегодному глобальному индексу, Нидерланды вернули себе звание лучшей в мире пенсионной системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Національний банк новин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.