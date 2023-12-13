Спецпенсии и пенсионный возраст — известно, что ждет МВФ от Украины в 2024-м Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Спецпенсии и пенсионный возраст — известно, что ждет МВФ от Украины в 2024-м

Украинские власти взяли обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) относительно новых спецпенсий, льгот, а также пенсионного возраста. Это прописали в письме о намерениях руководству фонда.

Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Согласно документу, власти намерены провести разработку концептуальной основы для реформы пенсионной системы в Украине. Также рассматривается возможность реализации второго уровня пенсионной схемы в случае создания для этого условий.

В то же время все предложенные правки к законодательству, позволяющие расширить пенсионные расходы, должны иметь среднесрочный анализ бюджетной и долговой устойчивости, а также сопровождаться определением необходимых финансовых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, в меморандуме упоминаются новые спецпенсии и льготы, а также возраст для украинцев. При этом власти пообещали:

не вводить новые специальные пенсии или льготы;

не увеличивать необязательную помощь;

не вводить изменения, которые могут привести к снижению установленного действующим законодательством пенсионного возраста.

Обновленный Меморандум с Международным валютным фондом подписали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Как известно, в Меморандуме содержатся добровольные обязательства украинских властей реализовать определенные шаги.

Справка Finance.ua:

в 2024 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту;

ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн. или на 15,7% до 5 350,33 грн.

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