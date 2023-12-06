«Ни в одном банке таких процентов нет»: министр соцполитики о преимуществах пенсионной системы — Finance.ua

«Ни в одном банке таких процентов нет»: министр соцполитики о преимуществах пенсионной системы Сегодня 14:08 — Личные финансы

«Ни в одном банке таких процентов нет»: министр соцполитики о преимуществах пенсионной системы

Министр соцполитики Оксана Жолнович заявила о том, что действующая пенсионная система (солидарный уровень) выгодна украинцам. Фактически с зарплаты платят 18%, а получают на пенсии примерно 30%.

Об этом министр заявила в интервью изданию Эспрессо

Так, по ее словам, имеющаяся пенсионная система — лучший способ делать сбережения.

«Не банк, не долговые бумаги, не страховые компании, а именно Пенсионный фонд. Объясню на цифрах. Мы сейчас платим в Пенсионный фонд в среднем 18% своих официальных доходов. А когда выходим на пенсию, то получаем — даже при сегодняшних дисбалансах — примерно 30% своих официальных доходов. Где еще вы можете на такое рассчитывать? Ни в каком банке таких процентов нет. Более того, когда вы откладываете деньги в страховой компании, она ограничивает вас по времени: 10−20 лет выплат — и все. Государство вас не ограничивает, сколько ты живешь — столько и получаешь пенсию», — сказала она.

Отметим, украинцы платят с зарплаты 22% единого соцвзноса, большая часть которого уходит на пенсии. Считается, что достаточный уровень замещения — 40%. Это предусмотрено документами Международной организации труда. То есть «нормальный размер» пенсии — около 40% привычной зарплаты. Однако украинский пенсионер в лучшем случае может рассчитывать на 30%.

Есть еще одна деталь, на которую также не указала министр. К примеру, мужчины в среднем живут на пенсии 16,1 год. При этом если работать с 20 лет, они на протяжении 40 лет платят взносы.

«Накопительная нужна, она должна идти в паре с солидарной, это персонифицированный счет человека, которым ты управляешь сам. Но накопительная система также имеет определенные риски, потому что эти деньги нужно правильно инвестировать, чтобы они не пропали. И для этого нужен развитый инвестиционный рынок, финансовый рынок

Сейчас война, и его сложно развивать. Но на этапе послевоенного восстановления у нас будет экономический рост, и это будет удачное время для старта накопительной системы", — прокомментировала Жолнович идею введения накопительной пенсионной системы.

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Обозреватель По материалам:

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