Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий) — Finance.ua

Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий)
Работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной работоспособности.
Кто может выйти на пенсию раньше
- артисты, их творческая деятельность — от 20 до 35 лет;
- работники авиации и летно-испытательного состава — стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения — наработан специальный стаж работы (30 лет с 2024 года);
- спортсмены — стаж не менее 25 лет, в том числе нахождения в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Также при наличии соответствующего общего стажа работники на следующих должностях могут уйти на законный отдых с 50−55 лет мужчины и с 45−50 лет женщины:
- диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
- плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
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