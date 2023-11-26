Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий) — Finance.ua

Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий)

Работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной работоспособности.

Кто может выйти на пенсию раньше

артисты, их творческая деятельность — от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава — стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения — наработан специальный стаж работы (30 лет с 2024 года);

спортсмены — стаж не менее 25 лет, в том числе нахождения в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Также при наличии соответствующего общего стажа работники на следующих должностях могут уйти на законный отдых с 50−55 лет мужчины и с 45−50 лет женщины:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Телеканал 24 По материалам:

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