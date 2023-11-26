Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий)

Личные финансы
18
Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий)
Кто может выйти на пенсию до 60 лет (список профессий)
Работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной работоспособности.

Кто может выйти на пенсию раньше

  • артисты, их творческая деятельность — от 20 до 35 лет;
  • работники авиации и летно-испытательного состава — стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин;
  • работники образования, здравоохранения и социального обеспечения — наработан специальный стаж работы (30 лет с 2024 года);
  • спортсмены — стаж не менее 25 лет, в том числе нахождения в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Также при наличии соответствующего общего стажа работники на следующих должностях могут уйти на законный отдых с 50−55 лет мужчины и с 45−50 лет женщины:
  • диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации;
  • бортпроводники;
  • работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
  • работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
  • работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;
  • механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
  • плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.