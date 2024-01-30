Кто имеет право на пенсию по инвалидности: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Кто имеет право на пенсию по инвалидности: разъяснение ПФУ Сегодня 21:02 — Личные финансы

Кто имеет право на пенсию по инвалидности: разъяснение ПФУ

Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена ​​инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы, напоминают в ПФУ

Рассказываем, кто имеет право на пенсии по инвалидности и каковы ее размеры.

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статьи 30 -35).

Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы — 2760 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — 2093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже — пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-ХII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статьи 18−23).

Назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа — 100% сумм денежного довольствия;

II группа — 80% сумм денежного довольствия;

III группа — 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа — 70% сумм денежного довольствия;

II группа — 60% сумм денежного довольствия;

III группа — 40% сумм денежного довольствия.

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Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность — 13 604,50 грн (2093×650%);

ІІ группа — 525% ПМ — 10 988,25 грн (2093×525%);

ІІІ группа — 360% ПМ — 7534,80 грн (2093×360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Порядок исчисления определен Законом Украины от 28.02.1991 № 796-ХІІ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» (статьи 54, 59), Законом Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы“, Порядком исчисления пенсий лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 катастрофы».

Пенсия назначается в размере возмещения фактического ущерба, исходя:

из заработной платы, получаемой человеком в зоне отчуждения в 1986—1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

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Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа — 8187,48 грн;

II группа — 6549,98 грн;

III группы — 5048,95 грн;

для детей с инвалидностью — 5048,95 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

I группа — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год — 13 376,21 грн;

ІІ группа — 80% - 10 700,97 грн (13 376,21×80%);

ІІІ группа — 60% - 8 025,73 грн (13 376,21×60%).

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 14.10.2014 № 1697-VII «О прокуратуре» (часть девятая статья 86).

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

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