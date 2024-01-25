Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение — Finance.ua
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Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение

Казна и Политика
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Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение
Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение
Правительство Украины планирует принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
«С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем», — сказала она.
По ее словам, коэффициент зависит от уровня инфляции за прошлый год. «То есть соответствующие органы статистики должны показать инфляцию за 2023 год, это будет известно ближе к середине февраля, это 50% этого показателя берется. Также 50% показателя средней заработной платы за 36 календарных месяцев прошлых», — сообщила министр.
Жолнович напомнила, что и инфляция, и зарплата росли. «Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • В государственном бюджете заложены средства на индексацию пенсий в Украине. В случае нехватки денег будут сокращать дополнительные программы социальной поддержки и привилегии.
По материалам:
РБК-Україна
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