Каждый второй пенсионер в Украине получает менее 4000 грн — Finance.ua

Каждый второй пенсионер в Украине получает менее 4000 грн Сегодня 10:03 — Личные финансы

Каждый второй пенсионер в Украине получает менее 4000 грн

По данным Пенсионного фонда Украины, 10 516 537 пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или же на 171 384 человека в прошлом году. В общей сложности за два года большой войны пенсионеров стало меньше на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за 2020−2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек.

Об этом сообщает Опендатабот.

Доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Стало меньше и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот, возросло.

Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

5385,25 грн составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За год она выросла на 16,5%.

Наибольшие выплаты получают пенсионеры в столице — 7248 грн, а самые маленькие — в Тернопольской области: 4070 грн.

Наибольший рост средней пенсии произошел в Ровенской области: в 1,5 раза за год. Это на 26% больше средних выплат по стране. Сейчас в 8 регионах страны выплаты выше среднего по стране.

Более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты через банк. 90% из них доверили свои пенсии государственным банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). В тройке лидеров оказался Райф с долей в 3,7%. На остальные украинские банки приходится всего 6,3% пенсионеров.

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