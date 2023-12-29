Сколько украинцев получают более 200 тысяч грн зарплаты — данные ПФУ Сегодня 11:01 — Личные финансы

Сколько украинцев получают более 200 тысяч грн зарплаты — данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал статистику по официальным зарплатам за 6 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, наибольшее количество официальных работников получают зарплаты от 6,7 до 20,1 тыс. грн.

Об этом сообщил замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк в Telegram.

«По итогам шести месяцев 2023 года, наибольшее количество официальных работников получает заработные платы от 6,7 до 20,1 тыс. грн. Речь идет о 3,95 млн работающих, или 53,4% от общего количества. Средняя зарплата в этом сегменте составляет 11 тыс. грн», — отмечает нардеп.

На втором месте зарплаты от 20,1 до 100,5 тыс. грн, со средней зарплатой по диапазону в 34 тыс. грн. На эту категорию приходится 25,5% или около 1,9 млн работающих.

На третьем месте с небольшим отрывом зарплаты от 0 до «минималки» 6,7 тыс. грн — 19,9%. В этом сегменте почти 1,5 млн работников.

Еще 74,5 тыс. работников получают зарплату от 100,5 до 200 тыс. грн (средняя 131 тыс.).

Еще 14,2 тыс. украинцев получают зарплату более 200 тыс. грн. Средняя по этому диапазону 648 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, в ІІІ квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн;

по данным Киевского городского центра занятости, в столице средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен;

Как сообщал соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно, зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов в год.

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