Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: ответ экономиста — Finance.ua

Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: ответ экономиста
Попадание в Единый реестр должников может стать причиной многих проблем для военнообязанных.
После появления нового законопроекта о мобилизации в обществе живо обсуждают одну из скандальных его норм о запрете уклоняющимся распоряжаться собственными средствами, которые, например, размещены на банковских счетах или банковских картах.
Кому и как именно могут заблокировать заработную плату, которая уже есть на банковском счету — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал авторитетный экономист Олег Пендзин.
«Я считаю, что когда дойдет до обсуждения, то они (авторы законопроекта — Ред.) объяснят, о чем идет речь. ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола налагать штраф. А наложение штрафа, не уплаченного в течение установленного законодательством срока, автоматически заносит нарушителя в Единого реестра должников, через такой механизм они собираются задействовать этот реестр.
Это единственный способ обеспечить конституционность такого инструментария. То есть они хотят посылать человеку повестку по электронной почте. Человек не явился в установленный срок (в ТЦК — Ред.), на него наложили штраф в размере нескольких тысяч гривен. Не знаю, какие они определят сроки погашения. Если штраф не уплачен, человек попадает в реестр должников. Если человек попадает в этот реестр, то по нему начинает работать исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом. То есть хотят сделать такой механизм", — говорит Олег Пендзин.
По словам Олега Пендзина, в окончательном варианте этот законопроект, возможно, будет несколько иным.
«Они все политики. Они все безумно боятся поставить крест на своей политической карьере. То, что там написано (в законопроекте. — Ред.), — это ужас и слезы. Я думаю, что эта норма исчезнет. Как и огромные штрафы, о которых идет речь», — говорит экономист.
Поделиться новостью