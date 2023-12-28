Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: ответ экономиста — Finance.ua

Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: ответ экономиста Сегодня 20:04 — Личные финансы

Кому и как могут заблокировать зарплату из-за неявки в военкомат: ответ экономиста

Попадание в Единый реестр должников может стать причиной многих проблем для военнообязанных.

После появления нового законопроекта о мобилизации в обществе живо обсуждают одну из скандальных его норм о запрете уклоняющимся распоряжаться собственными средствами, которые, например, размещены на банковских счетах или банковских картах.

Кому и как именно могут заблокировать заработную плату, которая уже есть на банковском счету — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал авторитетный экономист Олег Пендзин.

«Я считаю, что когда дойдет до обсуждения, то они (авторы законопроекта — Ред.) объяснят, о чем идет речь. ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола налагать штраф. А наложение штрафа, не уплаченного в течение установленного законодательством срока, автоматически заносит нарушителя в Единого реестра должников, через такой механизм они собираются задействовать этот реестр.

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Это единственный способ обеспечить конституционность такого инструментария. То есть они хотят посылать человеку повестку по электронной почте. Человек не явился в установленный срок (в ТЦК — Ред.), на него наложили штраф в размере нескольких тысяч гривен. Не знаю, какие они определят сроки погашения. Если штраф не уплачен, человек попадает в реестр должников. Если человек попадает в этот реестр, то по нему начинает работать исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом. То есть хотят сделать такой механизм", — говорит Олег Пендзин.

По словам Олега Пендзина, в окончательном варианте этот законопроект, возможно, будет несколько иным.

«Они все политики. Они все безумно боятся поставить крест на своей политической карьере. То, что там написано (в законопроекте. — Ред.), — это ужас и слезы. Я думаю, что эта норма исчезнет. Как и огромные штрафы, о которых идет речь», — говорит экономист.

ТСН По материалам:

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