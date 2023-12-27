Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации — Finance.ua

Банкиры назвали риски, к которым может привести новый закон о мобилизации Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Банкиры спрогнозировали, что принятие нового закона о мобилизации в Украине может привести к оттоку денег со счетов граждан. Это возможно из-за пункта законопроекта, который предусматривает введение санкций для нарушителей воинского учета посредством ограничения права распоряжаться средствами.

По словам банкиров, один новый закон не сможет заблокировать счета военнообязанных. Нужно будет вносить правки в другие законы и нормативные акты.

«Оттоки средств со счетов военнообязанных мужчин возможны. Но предполагаю, что они начнутся уже непосредственно, когда дойдет дело до голосования. Тогда могут пойти снятия в банкоматах и ​​кассах. В день, по правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. грн или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний взнос физлица колеблется от 200 тыс. грн до 300 тыс. грн. Вот так мужчины за несколько дней все и снимают, если средства размещены на карточных счетах. Проблемы могут быть только у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя разорвать до истечения срока», — отметил заместитель председателя правления одного из госбанков.

Как указывают банкиры, многие граждане сразу же выведут средства с банковских счетов или переведут их в криптовалюту. В моменты, когда существует угроза банковской системе, люди начинают меньше ей доверять. Банкиры рассчитывали, что НБУ исключит банки из военных ограничений. Однако глава НБУ Андрей Пышный не будет противоречить военным.

Внесение правок в другие документы при условии принятия закона о мобилизации

По словам главы одного из украинских банков, при условии, что этот закон вступит в силу, нужно будет еще и вносить правки в «другие законы, которые регулируют банковскую деятельность и гарантируют неприкосновенность средств на счетах клиентов, за исключением случаев с блокированием или конфискацией по решению суда». Банкир добавил, что инструкции от НБУ после принятия закона будут продолжаться некоторое время, а мужчины в это время смогут вывести средства со счетов.

Финансисты предупреждают о том, что в государстве может начаться расцвет услуг по использованию карт подставных лиц.

Справка Finance.ua:

Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы».

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, не прибывших вовремя в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться следующие временные ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

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