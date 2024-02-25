В ПФУ объяснили, почему некоторые женщины могут потерять часть стажа и как это решить — Finance.ua
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В ПФУ объяснили, почему некоторые женщины могут потерять часть стажа и как это решить

Личные финансы
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В ПФУ объяснили, почему некоторые женщины могут потерять часть стажа и как это решить
В ПФУ объяснили, почему некоторые женщины могут потерять часть стажа и как это решить
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что для некоторых женщин могут возникнуть определенные сложности при выходе на пенсию из-за смены фамилии.
Об этом сообщили представители ПФУ.
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По их словам, трудности в начислении стажа к пенсии могут быть вызваны изменением фамилии, когда женщина выходит замуж. Бывают и ситуации, когда брак расторгнут, а документы не сохранились. Особенно сложная ситуация, когда браков было несколько и женщина каждый раз меняла фамилию.
Поэтому в таких случаях возникают проблемы с выяснением, в какой период времени и под какой фамилией проработала гражданка. Это может привести к потере части стажа, необходимого для пенсии.
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В ведомстве советуют, что делать в таких ситуациях, чтобы сохранить страховой стаж, ведь именно наличие необходимой продолжительности стажа — главное условие своевременного выхода на «заслуженный отдых».

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

В 2024 г. украинцам необходимо иметь как минимум 31 год стажа для выхода на пенсию в 60 лет. В дальнейшем прогнозируется, что требования будут ужесточаться. Так, в 2025 году потребуется уже 32 года страхового стажа.

Как подтвердить стаж из-за смены фамилии

Эксперты советуют позаботиться о выписке из государственного реестра актов гражданского состояния. Его можно заказать обратившись в любой ЗАГС — независимо от места жительства или места, где в свое время был зарегистрирован или расторгнут заключенный брак.
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Чтобы получить выписку из Реестра, женщина должна подать заявление, отметив:
  • фамилия, имя и отчество;
  • дата и место рождения;
  • серия и номер свидетельства о госрегистрации соответствующего акта гражданского состояния, дате его выдачи;
  • регистрационный номер, согласно которому внесли сведения об акте гражданского состояния.
В случае, если лицу необходима выписка из Реестра, удостоверяющая брак или расторжение брака, тогда следует указывать и фамилию, имя и отчество другого супруга.
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Подавать соответствующие запросы о предоставлении необходимого документа можно следующим образом:
  • лично через отдел госрегистрации актов гражданского состояния;
  • отправив документы по почте (рекомендованное письмо).
Это можно сделать не лично, а через законного представителя.
Напомним, по данным ПФУ, если произошла смена фамилии у участника боевых действий, повторная регистрация в реестре льготников не необходима. В ведомстве сообщают, что информация о лицах, имеющих право на льготы, хранится в Едином государственном автоматизированном реестре. Органы Пенсионного фонда ведут учет льготников через формирование каждой персональной учетной карточки.
По материалам:
Novyny.live
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