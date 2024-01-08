Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли расходы на выплаты пенсий за год — Finance.ua

Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли расходы на выплаты пенсий за год Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли расходы на выплаты пенсий за год

Расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2023 году составила 746,3 млрд гривен, что на 156,2 млрд гривен больше 2022 года.

Инфографика: ПФУ

В бюджет ПФУ из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен, что на 156,9 млрд гривен больше по сравнению с 2022 годом.

Инфографика: ПФУ

Доходы распределялись следующим образом:

собственные доходы 489,0 млрд гривен, (из которых 24,2 млрд гривен поступления за счет средств государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, покрытие недополученной суммы средств от применения размера единого взноса);

средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств ПФУ 249,4 млрд гривен (общая сумма ассигнований из госбюджета по соответствующей бюджетной программе за 12 месяцев составляет 273,6 млрд гривен);

средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 35,5 млрд гривен.

Инфографика: ПФУ

Напомним, пожилых людей в Украине могут лишить или, при некоторых условиях, заморозить выплаты. Например, если пенсионер полгода не пользуется своим банковским счетом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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