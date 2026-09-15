Ситуация критическая: Украина рискует лишиться части международного финансирования на $29,5 млрд

Ситуация с государственными финансами Украины близится к критической. Украина может потерять значительную часть предусмотренного финансирования на общую сумму $29,5 млрд.
В ходе встречи с послами государств G7 и государств-членов Европейского Союза вместе с Председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями комитетов премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.
«В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования. Это критически необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, главное, потребностей Сил обороны», — сообщил глава правительства.
Премьер-министр также отметил, что часть обязательств зависит напрямую от Кабинета Министров.
Правительство планирует завершить исполнение обязательств до 15 октября
По словам Корецкого, правительство гарантирует полное исполнение своей части обязательств, которая предусматривает принятие 42 решений. Ранее Кабмин планировал завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации решил ускорить процесс.
«Правительственные чиновники готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы обеспечить необходимую поддержку и скорейшее принятие решений, — подчеркнул премьер-министр. — Правительство со своей стороны выполнит все необходимые решения. Ожидаем столь же ответственной работы от депутатов всех фракций и групп».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство финансов вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики. Ситуация будет зависеть от поступления денежных средств на единый казначейский счет. Правительство не исключает возможность монетарного финансирования бюджета.
Также мы рассказывали, что один день войны в 2026 году обходится украинскому бюджету в 190 миллионов долларов без учета оружия, которое предоставляют партнеры. В 2024 день войны обходился Украине 140 миллионов долларов.