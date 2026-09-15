Экономика еврозоны оказалась более устойчивой к энергетическому кризису, чем ожидалось — WSJ Сегодня 09:14 — Казна и Политика Устойчивость экономики еврозоны важна для Украины

Экономика еврозоны во втором квартале выросла быстрее, чем ожидалось, несмотря на влияние энергетического шока. Валовой внутренний продукт стран еврозоны увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Основными факторами роста стали экспорт и потребительские расходы.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что это значит для Украины

По словам Гетманцева, устойчивость экономики еврозоны важна для Украины, поскольку Европейский Союз остается ключевым торговым партнером. Сохранение темпов экономической активности в ЕС поддерживает спрос на товары и услуги, а значит создает возможности для украинских производителей.

В то же время, перспективы европейской экономики остаются зависимыми от ряда факторов. Впереди зимний период, а высокие цены на энергоносители и более дорогое кредитование могут сдерживать потребление и деловую активность.

Если европейские компании и потребители будут сокращать закупки, это может повлиять на объем заказов для украинских экспортеров. Поэтому Украине важно не только сохранять доступ к европейскому рынку, но и обеспечивать предприятиям возможность им пользоваться.

Какая поддержка нужна украинскому бизнесу

Украинские предприятия работают в условиях войны. Кроме высокой стоимости энергоносителей и конкуренции они сталкиваются с российскими ударами по производственным объектам, складам и энергетической инфраструктуре.

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