Один день войны стоит Украине $190 млн: Пидласа назвала причины роста расходов Сегодня 19:05 — Казна и Политика Украина потратила на оборону $42 млрд за восемь месяцев

Один день войны в 2026 году обходится украинскому бюджету в 190 миллионов долларов без учета оружия, которое предоставляют партнеры. В 2024 день войны обходился Украине 140 миллионов долларов.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Почему растут расходы на войну

По словам Пидласой, удорожание войны связано с увеличением численности армии, количества семей военнослужащих, которым государство гарантирует поддержку, а также потребности в большем количестве вооружения.

Отдельно она отметила необходимость в средствах поражения средней и большой дальности, которые используются для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, обеспечивающим финансирование войны.

Украина потратила на оборону $42 млрд за восемь месяцев

За первые восемь месяцев года расходы на национальную безопасность и оборону составили около $42 млрд. Эта сумма не учитывает военную помощь в натуральной форме. В то же время из собственных ресурсов (доходов бюджета и облигаций внутреннего государственного займа) Украина привлекла всего $39 млрд.

«Поэтому больше не покрываем даже собственную часть покрываемых ранее расходов», — отметила Пидласа.

По ее словам, Силы обороны также заявляют о дополнительной потребности в финансировании в размере $27 млрд до конца года.

Пидласа отметила, что россия целенаправленно атакует отрасли, генерирующие доходы государственного бюджета. За первые восемь месяцев года только по внутреннему и импортному НДС бюджет недополучил $1,35 млрд. При этом четверть этой суммы пришлась на август.

Расходы россии на войну растут

По словам Пидласой, за первые шесть месяцев 2026 года россия потратила на войну против Украины рекордные $123 млрд.

Она также заявила, что россия производит ракет и дронов больше, чем когда-либо за время полномасштабного вторжения, и продолжает атаковать отрасли, формирующие доходы украинского бюджета.

Как сообщает Reuters, россия усиливает удары по логистике и экономическим объектам. Более четырех с половиной лет после начала войны активные боевые действия на фронте в значительной степени остаются без существенных изменений. В то же время россия и Украина все чаще атакуют логистические сети и другие экономические объекты, пытаясь ослабить военные возможности друг друга.

россия более двух недель почти непрерывно атакует Киев с использованием более быстрых реактивных беспилотников. Это нарушает работу города, бизнеса и государственных учреждений. Москва тоже фактически заблокировала украинские порты Черного моря, усилив воздушные атаки на южные регионы страны.

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Из-за блокады под угрозой оказались около $40 млрд экспортной выручки. Основные экспортные товары Украины (аграрная продукция, железо и сталь) перевозят по черноморским портам.

«Мы ожидаем очень сложную зиму как с точки зрения критической инфраструктуры, которую российские атаки разрушают каждый день, так и общих экономических условий в стране», — пишет Reuters со ссылкой на слова министра экономики Александра Кравченко.

Ущерб инфраструктуре и основным фондам от российских авиаударов в этом году оценивается почти в $10 млрд. Более широкие экономические потери от атак и фактической блокировки портов составляют около 1,5 процентного пункта ВВП.