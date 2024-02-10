Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами — Finance.ua
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Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами

Криптовалюта
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Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами
Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами
В Таиланде от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) освободили торговлю Bitcoin и криптовалютами.
Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
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Министерство финансов страны намерено стимулировать продвижение цифровых активов как альтернативный инструмент привлечения капитала. В правительстве считают, что это решение поддержит рост биткоин-индустрии и придаст импульс экономике.
От НДС освобождаются авторизованные торговые площадки, брокеры и дилеры. Эта норма вступила в силу с 1 января 2024 года. Минфин считает, что новая налоговая политика обеспечит дальнейшее расширение рынка цифровых активов в стране. Однако в ведомстве отметили, что правительство должно учитывать финансовую устойчивость, используя потенциал развития сектора.
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Жители Таиланда достаточно активно используют Bitcoin. Согласно исследованию компании Forex Suggest, эта страна является одним из лидеров по продажам жилья по Bitcoin.
Однако регулирование в Таиланде было достаточно строгим. С декабря 2021 г. стартовал процесс создания регулируемого криптовалютного рынка. В рамках этого процесса с 1 апреля 2022 г. в стране регулятивные органы рекомендовали исключить принятие платежей в цифровых активах. В частности, среди рисков указаны следующие: потеря стоимости вследствие ценовой волатильности, кибератаки, отмывания денег и утечки персональных данных.
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Компаниям также запретили рекламировать прием платежей в цифровых активах, а также создавать системы, инструменты и кошельки для облегчения криптотранзакций. Тем, кто нарушил запрет, пригрозили временной приостановкой или ликвидацией услуги.
При этом использование Bitcoin и криптовалют в инвестиционных целях не запрещено.
По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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