Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами — Finance.ua

Правительство Таиланда освободит от уплаты НДС торговлю Bitcoin и криптовалютами
В Таиланде от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) освободили торговлю Bitcoin и криптовалютами.
Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Министерство финансов страны намерено стимулировать продвижение цифровых активов как альтернативный инструмент привлечения капитала. В правительстве считают, что это решение поддержит рост биткоин-индустрии и придаст импульс экономике.
От НДС освобождаются авторизованные торговые площадки, брокеры и дилеры. Эта норма вступила в силу с 1 января 2024 года. Минфин считает, что новая налоговая политика обеспечит дальнейшее расширение рынка цифровых активов в стране. Однако в ведомстве отметили, что правительство должно учитывать финансовую устойчивость, используя потенциал развития сектора.
Жители Таиланда достаточно активно используют Bitcoin. Согласно исследованию компании Forex Suggest, эта страна является одним из лидеров по продажам жилья по Bitcoin.
Однако регулирование в Таиланде было достаточно строгим. С декабря 2021 г. стартовал процесс создания регулируемого криптовалютного рынка. В рамках этого процесса с 1 апреля 2022 г. в стране регулятивные органы рекомендовали исключить принятие платежей в цифровых активах. В частности, среди рисков указаны следующие: потеря стоимости вследствие ценовой волатильности, кибератаки, отмывания денег и утечки персональных данных.
Компаниям также запретили рекламировать прием платежей в цифровых активах, а также создавать системы, инструменты и кошельки для облегчения криптотранзакций. Тем, кто нарушил запрет, пригрозили временной приостановкой или ликвидацией услуги.
При этом использование Bitcoin и криптовалют в инвестиционных целях не запрещено.
Поделиться новостью