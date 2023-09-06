Названа страна с наивысшим уровнем осведомленности о криптовалютах в мире — Finance.ua

Названа страна с наивысшим уровнем осведомленности о криптовалютах в мире Сегодня 06:11 — Криптовалюта

Названа страна с наивысшим уровнем осведомленности о криптовалютах в мире

Аналитическая компания ConsenSys опубликовала свежее исследование , где сообщила, что Нигерия является страной с наивысшим уровнем осведомленности о криптовалютах в мире.

Так, 99% респондентов-нигерийцев заявили, что знают о криптовалютах, 70% понимают технологию блокчейн, а 90% готовы инвестировать в цифровые активы. Такие страны, как Нигерия и ЮАР, рассматривают криптовалюты как путь к высоким финансовым возможностям и экономической стабильности.

Интерес Нигерии к цифровым активам подтверждает и аналитика Google Trends. По подсчетам экспертов, более 50% взрослых жителей страны ежемесячно инвестируют в цифровые активы. Многие граждане Нигерии предпочитают хранить сбережения в токенах, а не в фиатной валюте — все из-за постоянной девальвации нигерийской найры.

К покупке криптовалюты нигерийцев поощряют власти страны, продвигающие политическую кампанию «Нигерия без наличных денег», таким образом правительство стремится увеличить использование eNaira — цифровой валюты Центрального банка (CBDC). ЦБ Нигерии еще 6 декабря издал директиву для финансовых компаний, где отмечается, что физические и юридические лица теперь могут снимать с банкоматов всего 45 долларов в день и 225 долларов в неделю.

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Мнения по поводу целесообразности и причин использования цифровых активов в Нигерии различаются. Власти считают, что пропагандируя политику «безналичных платежей», удастся укрепить государственную платежную систему. Некоторые участники биткоин-сообщества страны, наоборот, обвиняют государство в бездействии: «В Нигерии массово распространяется BTC , поскольку правительство страны вообще не помогает гражданам, а молодежь ищет любой возможный способ заработать и сохранить свои деньги».

Что касается государственной криптовалюты eNaira, показатели ее внедрения были низкими с момента запуска — с 25 октября 2021 года. Центральный банк страны пытался убедить нигерийцев не пренебрегать CBDC, поскольку национальный цифровой актив использовали менее 0,5% населения. По данным трекера CBDC американского аналитического центра Atlantic Council, Нигерия является одной из 11 стран мира, которые ввели CBDC в свою экономику.

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noworries По материалам:

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