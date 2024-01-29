Объем торгов криптовалютами превысил $1 трлн в январе — Finance.ua
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Объем торгов криптовалютами превысил $1 трлн в январе

Криптовалюта
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Объем торгов криптовалютами превысил $1 трлн в январе
Объем торгов криптовалютами превысил $1 трлн в январе
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь 2024 года уже превысил $1 трлн.
Курс биткойна при этом начал расти после коррекции, преодолев планку в $42 тыс.
Эксперты считают, что коррекция была связана с перегретым рынком в ожидании одобрения биткойна-ETF. После ее завершения возможно возобновление «бычьего» тренда с потенциалом роста до локальных максимумов — сначала до $50 тыс., а до конца года и до $69 тыс.
По данным The Block, объем торгов на централизованных криптовалютных биржах в январе уже превысил $1 трлн. Так происходит второй месяц подряд.
Еще недавно на рынке криптовалют наблюдалась коррекция, но теперь, по данным CoinMarketCap, стоимость биткойна превысила $42,3 тыс. (рост на 1,7% за неделю). Курсы других криптовалют, впрочем, еще снижаются: эфир торгуется на уровне $2,2 тыс. (падение на 8%), XRP и Cardano теряют около 4%, Dogecoin подешевел на 8%, только Solana растет почти на 6%.
По материалам:
borgexpert
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